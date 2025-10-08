Unternehmen kümmerte sich um Messeauftritte, ist jetzt pleite

Sowohl auf Gläubiger- als auch auf Eigenantrag wurde mit 8. Oktober 2025 über das Vermögen der "MODUS expo systems GmbH" ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichtet.

Das Unternehmen ist aktuell in Mäder (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) angesiedelt und beschäftigt sich mit den Bereichen Werbung, Grafik und Messebau. Noch nicht bekannt ist aktuell, ob auch Dienstnehmer von dem Konkurs betroffen sind. Die Höhe der Verbindlichkeiten betragen laut Schuldnerin jedenfalls „mindestens“ 150.000 Euro, wie der KSV1870 weiter erklärt.

„Trotz eingeleiteter Maßnahmen zur Kostenreduzierung…“

Als Grund für die Insolvenz werden seit dem ersten Quartal 2025 erhebliche Umsatzeinbußen angegeben. Schuld daran dürften weggebrochene Messeaufträge sein. „Trotz eingeleiteter Maßnahmen zur Kostenreduzierung konnte die Liquidität nicht gesichert werden“, weiß der KSV1870 weiter. Der Masseverwalter hat nun zu entscheiden, ob eine Unternehmensfortführung möglich und sinnvoll ist.