/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Frau, die sich die Hände vors Gesicht geschlagen hat. Sie wirkt verzweifelt. Dahinter sind Geldscheine zu sehen.
Die Tirolerin ist nun um mehr als 10.000 Euro ärmer.
Tirol
08/10/2025
Mehr als 10.000 Euro

Österreicherin (36) „investiert“ halbes Vermögen, Geld ist jetzt weg

Ein vermeintliches "Investment" kam einer 36-jährigen Österreicherin teuer zu stehen. Von einem Betrüger wurde sie dazu verführt, mehr als 10.000 Euro auf mehrere ausländische Konten zu überweisen.

von Phillip Plattner
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Innerhalb von genau vier Monaten – zwischen dem 7. Juni und dem 7. Oktober 2025 – hat die 36-Jährige, die in Tirol wohnt, mehr als 10.000 Euro „investiert“. Dazu wurde sie von einem bisher Unbekannten über Social Media kontaktiert und über angebliche Investmentmöglichkeiten informiert. In weiterer Folge hat dieser sie zur Überweisung des Geldes auf mehrere ausländische Konten verleitet. Die 36-Jährige hat mittlerweile Anzeige bei der Polizei erstattet, diese ermittelt nun.

