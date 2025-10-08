Österreicherin (36) „investiert“ halbes Vermögen, Geld ist jetzt weg

Ein vermeintliches "Investment" kam einer 36-jährigen Österreicherin teuer zu stehen. Von einem Betrüger wurde sie dazu verführt, mehr als 10.000 Euro auf mehrere ausländische Konten zu überweisen.

Innerhalb von genau vier Monaten – zwischen dem 7. Juni und dem 7. Oktober 2025 – hat die 36-Jährige, die in Tirol wohnt, mehr als 10.000 Euro „investiert“. Dazu wurde sie von einem bisher Unbekannten über Social Media kontaktiert und über angebliche Investmentmöglichkeiten informiert. In weiterer Folge hat dieser sie zur Überweisung des Geldes auf mehrere ausländische Konten verleitet. Die 36-Jährige hat mittlerweile Anzeige bei der Polizei erstattet, diese ermittelt nun.