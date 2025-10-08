Jetzt fix: Vignetten-Änderung ab 2027 für Millionen Österreicher

Millionen Autofahrern steht eine große Änderung bei der Vignette bevor. Während im Jahr 2026 noch alles beim Alten bleibt - sie wird lediglich teurer -, gibt es sie ab 2027 nur noch in digitaler Form.

Jetzt ist es beschlossene Sache: Ab 2027 wird es keine Klebevignette mehr geben, sie wird endgültig durch die digitale Version abgelöst. Aus dem Mobilitätsministerium heißt es in einer Aussendung, dass schon aktuell über 75 Prozent der Jahresvignetten sowieso digital seien. Auch bei den Kurzzeitvignetten liege der Anteil bei über 50 Prozent. Für das Jahr 2026 bleibt aber noch alles wie gewohnt, da wird sowohl Klebevignette als auch die digitale Version noch verfügbar sein. Der Preis wird dann um 2,9 Prozent mehr betragen, die Vignette kostet im kommenden Jahr damit 106,80 Euro.

Auch der analoge Zugang zur Vignette bleibt gewährleistet

Bis zum vollständigen Umstieg im Jahr 2027 sei es nun das Ziel der ASFINAG, das Vertriebsnetz weiter auszubauen, wobei digitale Vignetten weiterhin in Trafiken, Tankstellen, Mautstellen, bei ARBÖ, ÖAMTC und weiteren Partnern erworben werden können, womit auch der analoge Zugang weiter gewährleistet bleibt. Die digitale Vignette bringe jedenfalls Vorteile: kein mühsames Abkratzen, Abo-Optionen, Erinnerungsservice und eine einfache Nutzung bei Wechselkennzeichen, so das Ministerium weiter.

Minister Hanke: „Wir machen den Alltag für Millionen einfacher“

Mobilitätsminister Peter Hanke betont zudem: „Der Umstieg auf die digitale Vignette ist der nächste Schritt in Richtung Nutzerfreundlichkeit. Wir machen den Alltag für Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer einfacher, moderner und nachhaltiger, ohne dabei analoge Zugangsmöglichkeiten zu beschränken.“