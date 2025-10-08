Fridays for Future ruft zu Klimastreiks in Wien, Linz und Graz auf

Am Freitag gehen in Wien und Linz wieder Tausende für mehr Klimaschutz auf die Straße. In Graz findet die Kundgebung kommenden Dienstag statt. Gefordert werden ein Klimagesetz und das Ende fossiler Politik.

„Fridays for Future“ (FFF) ruft für diesen Freitag, dem 10. Oktober, wieder zu einem Klimastreik auf. Um 15.00 Uhr starten in Wien und Linz Demonstrationen, Graz schließt sich aufgrund regionaler Vorgaben am kommenden Dienstag, dem 14. Oktober, mit einer Kundgebung an, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung von FFF. Protestiert werde gegen die „fossile Politik der Regierung“, für ein Klimaschutzgesetz und gegen den von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) verkündeten doch kommenden Ausbau der S1 durch die Lobau.

„Großprotest“ erwartet

„Klimaschutz muss – entgegen des derzeitigen Trends – in jeder Maßnahme, in jedem Gesetz als Kern stecken. Wir können nicht jeden Tag bangen vor der nächsten Flut oder Waldbrand, sondern brauchen tiefgreifende, sozial gerechte und klimafreundliche Taten“, forderte FFF-Sprecherin Emma Reynolds. Die Organisatoren erwarten einen „Großprotest“ mit Tausenden Teilnehmenden. In der Bundeshauptstadt führt die Demonstration von Wien-Mitte/Landstraße über den Ring zum Maria-Theresien-Platz. In Linz ziehen die Protestierenden vom Hauptplatz über die Nibelungenbrücke zurück zum Landhaus.