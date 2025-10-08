Neue Farbe, neuer Preis: Das ist die Vignette 2026 in Österreich

Die (Klebe-)Vignette bekommt für das kommende Jahr in Österreich wieder eine neue Farbe und einen neuen Preis. Was das für euch bedeutet und was ihr alles wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns.

Ein letztes Mal wird es 2026 eine Klebevignette in Österreich geben. Mit 2027 hat man sich in der Bundesregierung dazu entschlossen, nur noch die digitale Variante anzubieten, alle Infos dazu auch hier: Jetzt fix: Vignetten-Änderung ab 2027 für Millionen Österreicher. Für das Jahr 2026 verändert sich vorerst allerdings noch nichts – mit Ausnahme der Vignettenfarbe und des Preises.

So wird die letzte Klebevignette in Österreich aussehen

Die letzte Farbe für eine Klebevignette hierzulande ist „feuerrot“. So wird sie nämlich im kommenden Jahr aussehen, wenn sie auf den Fahrzeugen österreichweit klebt. Wie üblich ist sie spätestens Ende November 2025 bei den Vertriebsstellen der ASFINAG erhältlich, wie diese in einer Aussendung nun erklärt. Gültig ist sie dann ab 1. Dezember 2025, sofern sie nicht im online-Shop gekauft wurde – dann gilt eine 18-tägige Frist.

So sieht die Klebevignette für das kommende Jahr in Österreich aus.

Hier könnt ihr die digitale Vignette kaufen

Nimmt man sich, wie bisher schon mehr als 75 Prozent der Betroffenen, die Vignette in digitaler Form, kann man das an mittlerweile 3.500 unterschiedlichen Vertriebsstellen auch „analog“ machen. An 30 Standorten in ganz Österreich gibt es zudem rund 100 Verkaufsautomaten. An diesen Standorten ist die gekaufte digitale Vignette sofort gültig. Wählt man den Weg über den online-Shop und das Internet, muss man wie erwähnt eben die Frist von 18 Tagen berücksichtigen. Also nach einem online-Kauf der Vignette ist sie erst nach 18 Tagen auch gültig. Die aktuelle Vignette für das Jahr 2025 bleibt noch bis Ende Jänner 2026 gültig, ab Februar darf nur noch die neue Variante verwendet werden.

So viel wird die Vignette in Österreich 2026 kosten

Die Vignettenpreise selbst werden etwas ansteigen und an den Verbraucherpreis-Index angepasst. Heißt: Sie werden um 2,9 Prozent teurer. Für das ganze Jahr bezahlt man nun 106,80 Euro, die Tagesvignette kostet für Autos 9,60 Euro. Bei Motorrädern macht die Jahresvignette 42,70 Euro aus. Die restlichen Preise findet ihr in der folgenden Infobox.