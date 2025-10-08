Wahnsinn: Raser (23) liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Waghalsige Flucht auf der B17: Zwei Motorradfahrer entzogen sich einer Polizeikontrolle und rasten durch Wr. Neustadt. Für einen 23-Jährigen endete die Fahrt im Maisfeld.

Mit über 200 km/h durch St. Egyden (Niederösterreich): Zwei Motorradfahrer lieferten sich am Dienstag, dem 7. Oktober, eine waghalsige Flucht vor der Polizei. Auf der B17 beim Kreisverkehr zum Bahnhof St. Egyden entzog sich das Duo einer Anhaltung und raste mit gefährlichen Manövern durch den Verkehr. Dabei kam es laut Polizei zu mehreren Beinaheunfällen: Andere Verkehrsteilnehmer mussten zur Seite ausweichen, um Kollisionen zu vermeiden.

Flucht über Wr. Neustadt bis nach Lichtenwörth

Bei der Abfahrt Wr. Neustadt Ost trennten sich die beiden Motorradfahrer. Einer der Männer flüchtete in Richtung Neudörfl, verfolgt von einer Streife der Verkehrspolizei. Kollegen der Polizeiinspektion Eggendorf positionierten sich auf der Pöttschinger Straße in Lichtenwörth – dort entdeckten sie den Raser kurze Zeit später. Doch anstatt stehen zu bleiben, beschleunigte der 23-Jährige erneut. Mit mehr als 140 km/h raste er durch die 30er-Zone von Lichtenwörth, überholte trotz Gegenverkehr und brachte laut Polizei auch Fußgänger auf den Gehsteigen in Gefahr.

Flucht endet im Maisfeld

Schließlich bog der Lenker in die Feldgasse ein und versuchte, sich in einem Maisfeld zu verstecken. Die Beamten fanden ihn jedoch und nahmen ihn fest. Es handelt sich um einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk Neunkirchen. Sein Motorrad wurde beschlagnahmt, der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und Nötigung. Zudem wird der Mann wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt. Vom zweiten Motorradfahrer fehlt bislang jede Spur. Laut Polizei laufen Ermittlungen.