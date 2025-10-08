„Aus Angst“: Wiener (46) liefert wilde Flucht vor der Polizei

Eine Geschwindigkeitskontrolle in Tribuswinkel eskalierte am Dienstagabend: Ein Auto-Lenker flüchtete vor der Polizei, rammte auf einem Tankstellengelände Verkehrsschilder und zwei Fahrzeuge.

Eine einfache Geschwindigkeitskontrolle in Tribuswinkel (Bezirk Baden/Niederösterreich) endete am Dienstagabend, dem 7. Oktober, mit einer rasanten Flucht und einem Unfall. Gegen 21.45 Uhr führten Polizisten der Inspektion Traiskirchen auf der B17 Messungen durch, als sie ein Auto mit 103 km/h statt der erlaubten 70 km/h registrierten.

Fahrer flüchtet vor Anhaltung

Als die Beamten den Lenker mittels Anhaltestab stoppen wollten, reagierte dieser anders als erwartet: Der Fahrer bog zunächst auf eine Abbiegespur ein, drehte dann jedoch plötzlich auf der Bundesstraße um und flüchtete in Richtung Traiskirchen. Die Polizisten nahmen sofort die Nachfahrt auf.

Unfall auf Tankstellengelände

Während der Flucht fuhr der Mann auf das Gelände einer Tankstelle. Dabei riss er ein Verkehrszeichen und einen Wegweiser nieder. Auf dem Gelände kam es zu einer Kollision mit einem geparkten TukTuk und einem langsam fahrenden Auto. Der 50-jährige Auto-Lenker aus Wien wurde dabei verletzt. Zeugen alarmierten umgehend die Rettung. Der Unfallverursacher setzte seine Flucht dennoch fort. Bei der Unfallaufnahme konnten die Einsatzkräfte mithilfe eines Überwachungsvideos das Fluchtfahrzeug identifizieren. Der Zulassungsbesitzer wurde wenig später an seiner Wohnadresse angetroffen. Er erklärte, dass ein Freund am Steuer gesessen sei.

Kein Führerschein

Der Fahrer, ein 46-jähriger Wiener, wurde kurz darauf ausgeforscht. Er gestand, gefahren zu sein, und gab an, aus Angst geflohen zu sein, weil er keinen gültigen Führerschein besitzt. Der Mann wird nun der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt sowie der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

