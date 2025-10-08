Googles „AI Mode“ jetzt auch in Österreich verfügbar

Googles neue KI-Suche ist da: Der sogenannte AI Mode startet nun auch in Österreich und weiteren EU-Ländern.

Monate nach dem Start in den USA bringt Google seinen sogenannten AI Mode nun auch nach Europa. Wie Google berichtet, wird die KI-basierte Suche ab sofort „in mehr als 35 neuen Sprachen und über 40 weiteren Ländern und Regionen*“ ausgerollt – „darunter viele in Europa“. Damit ist der neue Modus laut dem Unternehmen „in über 200 Ländern und Regionen weltweit“ verfügbar, Österreich eingeschlossen.

Wirst du den neuen Google AI Mode nutzen? Ja, klingt spannend – will ich ausprobieren. Vielleicht, wenn er wirklich besser funktioniert. Nein, ich bleibe lieber bei der klassischen Suche. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auf Künstliche Intelligenz aufgebaute Suchmaschine

Der AI Mode ist eine rund um Künstliche Intelligenz aufgebaute Suchmaschine, die ohne die klassische Linkliste auskommt. Stattdessen können Nutzer Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten KI-generierte Antworten. Laut Google ermöglicht die Technologie, „alles zu fragen, was einem in den Sinn kommt – auf die Weise, die sich am natürlichsten anfühlt“.

Verändertes Nutzerverhalten

Angetrieben wird der AI Mode von Googles neuesten Gemini-Modellen, die „leistungsstärkere Fähigkeiten in der Suche“ bieten sollen. Die Modelle seien speziell darauf ausgelegt, „die Feinheiten lokaler Sprachen zu verstehen“, wodurch der AI Mode in allen neu eingeführten Sprachen „wirklich hilfreich und relevant“ sein soll. Wie Google berichtet, zeigt sich bereits ein verändertes Nutzerverhalten: Menschen würden mit dem AI Mode „deutlich tiefer in komplexe Themen eintauchen“ und Fragen stellen, die „fast dreimal länger sind als traditionelle Suchanfragen“.

Häufig gestellte Fragen: Was ist der AI Mode von Google? Der AI Mode ist ein neues Sucherlebnis, das Antworten direkt mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz generiert, statt klassische Linklisten anzuzeigen. Wo ist der AI Mode verfügbar? Wie Google berichtet, wurde der Modus in über 200 Ländern und Regionen freigeschaltet: Darunter auch Österreich und viele weitere EU-Staaten. Welche Technik steckt dahinter? Zum Einsatz kommen die neuesten Gemini-Modelle, die laut Google eine tiefere Sprachverständnis- und Analysefähigkeit bieten. Wann sehe ich den AI Mode in meiner Suche? Google kündigte an, dass der Rollout „in den nächsten Tagen“ für immer mehr Nutzer verfügbar sein wird, sowohl am Smartphone als auch am Desktop.

*Zitate von Google von Englisch auf Deutsch übersetzt