Festnahme: 20-Jähriger zückte Messer bei Streit

Am Dienstagabend kam es in einer Unterkunft im Bezirk Tamsweg (Salzburg) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei ukrainischen Familien. Laut Polizei begann der Streit gegen 20.20 Uhr zunächst verbal, ehe ein 20-jähriger Ukrainer seinem 23-jährigen Landsmann eine Ohrfeige verpasste.

Opfer wurde versorgt

Der offenbar alkoholisierte 20-Jährige griff daraufhin zu einem Messer und verletzte den 23-Jährigen. Das Opfer wurde von Anwesenden erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich und mussten nicht operiert werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Einvernahmen laufen noch. Zu den Hintergründen der Tat gibt es derzeit keine weiteren Informationen.

