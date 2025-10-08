Verschwundener Jäger tot geborgen: Auto aus Stausee Kops gezogen

Tragisches Ende einer tagelangen Suche: Der seit Donnerstag vermisste 72-jährige Jäger aus Partenen wurde am Dienstag tot aus dem Stausee Kops geborgen.

Mit einem Spezialkran wurde das Auto des 72-Jährigen am Dienstagabend aus dem Stausee Kops gezogen.

Die tagelange Suche nach einem 72-jährigen Jäger aus Partenen (Bludenz/Vorarlberg) hat am Dienstag ein tragisches Ende genommen. Der Mann war seit Donnerstag verschwunden: Die Polizei ging früh davon aus, dass er mit seinem Auto in den Stausee Kops gestürzt war. Trotz intensiver Suchaktionen mit Tauchrobotern, Sonargeräten und Tiefseetauchern blieb der Verbleib des Mannes tagelang unklar. Wir haben berichtet: Verschwunden im Stausee Kops: Wo ist der 72-Jährige?

Leichnam geborgen

Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde das Fahrzeug des Vermissten am Dienstag gegen 17.30 Uhr mithilfe eines Spezialkrans aus dem Wasser gehoben. Im Inneren befand sich der leblose Körper.

