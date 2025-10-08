Verschwundener Jäger tot geborgen: Auto aus Stausee Kops gezogen
Tragisches Ende einer tagelangen Suche: Der seit Donnerstag vermisste 72-jährige Jäger aus Partenen wurde am Dienstag tot aus dem Stausee Kops geborgen.
Die tagelange Suche nach einem 72-jährigen Jäger aus Partenen (Bludenz/Vorarlberg) hat am Dienstag ein tragisches Ende genommen. Der Mann war seit Donnerstag verschwunden: Die Polizei ging früh davon aus, dass er mit seinem Auto in den Stausee Kops gestürzt war. Trotz intensiver Suchaktionen mit Tauchrobotern, Sonargeräten und Tiefseetauchern blieb der Verbleib des Mannes tagelang unklar. Wir haben berichtet: Verschwunden im Stausee Kops: Wo ist der 72-Jährige?
Leichnam geborgen
Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde das Fahrzeug des Vermissten am Dienstag gegen 17.30 Uhr mithilfe eines Spezialkrans aus dem Wasser gehoben. Im Inneren befand sich der leblose Körper.