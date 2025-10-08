Lotto-Ziehung: Diese Zahlen sind 2,2 Millionen Euro wert

Bei der Lottoziehung am Mittwoch, 8. Oktober 2025, ging es um einen Doppeljackpot mit rund 2,2 Millionen Euro. Welche Zahlen beim Lotto, LottoPlus und Joker diesmal gezogen wurden, liest du hier.

Aus dem Lotto Jackpot, der bei der Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag entstanden ist, hat sich am Sonntag ein Doppeljackpot entwickelt. Am Sonntag hatte erneut niemand die sechs Richtigen auf seinem Tippschein… Damit warteten heute im Gewinntopf ganze 2,2 Millionen Euro. In der folgenden Infobox findet ihr die Zahlen für die Hauptziehung, für LottoPlus und auch für den Joker.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 8. Oktober 2025, gezogen: Lotto: 1, 11, 23, 26, 35, 38; Zusatzzahl: 27

1, 11, 23, 26, 35, 38; Zusatzzahl: 27 LottoPlus: 10, 19, 28, 30, 31, 33

10, 19, 28, 30, 31, 33 Joker: 2, 7, 8, 0, 9, 1

Weder Lotto- noch LottoPlus-Sechser am Sonntag

Auch bei LottoPlus blieb der Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde daher auf die Fünfer aufgeteilt. 44 Spielteilnehmer erhalten jeweils etwa 5.200 Euro. In der nächsten Runde geht es beim LottoPlus-Sechser um rund 200.000 Euro. Beim Joker gab es diesmal gleich zwei Gewinner: Eine Person aus Tirol und ein win2day-Spieler sagten „Ja“ zur richtigen Zahlenreihe und dürfen sich über jeweils mehr als 172.000 Euro freuen. Ein weiterer win2day-User hätte die richtige Joker-Zahl gehabt, verpasste den Gewinn jedoch, weil er „Nein“ sagte. Was die Österreicher mit einem Lotto-Gewinn anstellen würden, könnt ihr übrigens auch hier nachlesen: Was Österreicher mit Lotto-Millionen anstellen würden.