WhatsApp plant ein großes Update: Username statt Telefonnummer?

WhatsApp führt neue Funktionen ein: Von Live-Fotos über KI-generierte Chatdesigns bis zu praktischen Suchfunktionen. Außerdem sollten Nutzer künftig Usernamen anlegen könnten.

Der weltweit meistgenutzte Messenger WhatsApp hat in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Funktionen veröffentlicht und testet aktuell ein Feature, das die Nutzung der App grundlegend verändern könnte. Neben KI-gestützten Tools und neuen Gestaltungsmöglichkeiten liegt vor allem der Fokus auf eine andere geplante Neuerung: Künftig dürften Telefonnummern zur Nutzung nicht mehr gebraucht werden.

Benutzername statt Telefonnummer

WhatsApp experimentiert aktuell mit einem Feature: individuelle Benutzernamen statt Telefonnummern. Wie mehrere Medien berichten, sollen User künftig selbst entscheiden können, wer ihre Telefonnummer sehen darf und wer nicht. Stattdessen könnte die Kommunikation künftig über einen Benutzernamen (Username) laufen, ähnlich wie bei Telegram. Die Einführung würde mehr Anonymität und Datenschutz bringen, vor allem in öffentlichen Gruppen oder Chats mit unbekannten Kontakten. Damit könnten Nutzer künftig auch Nachrichten austauschen, ohne ihre Telefonnummer preiszugeben. Das Feature befindet sich derzeit in der iOS-Beta-Phase. Offiziell bestätigt hat Meta die Einführung bisher nicht, aber Viele gehen davon aus, dass die Funktion bis Ende 2025 breit verfügbar sein könnte.

So sollen die Benutzernamen aussehen

Laut den aktuellen Beta-Versionen gelten dabei klare Regeln:

Nur Kleinbuchstaben, Zahlen, Punkte oder Unterstriche erlaubt

Nicht erlaubt: Namen, die mit „www.“

Keine reinen Zahlen- oder Sonderzeichenkombinationen

Außerdem sollte man sich schon im Voraus einen Namen reservieren dürfen.

Live- & Motion Photos und KI

Mit den neuen Live Photos (iOS) und Motion Photos (Android) können Nutzer Momente jetzt mit Ton und Bewegung festhalten – ähnlich wie bei Apples Live-Fotos. Damit will WhatsApp die Kommunikation noch persönlicher gestalten: Fotos werden zu kurzen Momentaufnahmen, die Emotionen und Atmosphäre besser einfangen als ein statisches Bild. Bereits Anfang des Jahres führte WhatsApp Chatdesigns ein, um Unterhaltungen individueller zu gestalten. Nun wurde das Feature erweitert: Mithilfe von Meta AI können User eigene Designs generieren, die vollständig auf ihren Stil zugeschnitten sind. Die KI soll Farben, Muster und Themen vorschlagen oder auf Wunsch völlig neue Kreationen entwerfen. Auch bei Videoanrufen zieht die KI ein: Mit Meta AI lassen sich künftig einzigartige Hintergründe erstellen. Nutzer können sich etwa virtuell an den Strand, ins Gebirge oder in eine Fantasiewelt versetzen. Gleiches gilt für Fotos und Videos, die direkt im Chat aufgenommen werden.

Neue Sticker-Sets und bessere Gruppensuche

Damit Chats lebendiger werden, hat WhatsApp mehrere neue Sticker-Sets veröffentlicht, Darunter „Unerschrockener Vogel“, „Schultage“ und „Urlaub“. Auch die Gruppensuche wurde verbessert: Wer den Namen einer Gruppe vergessen hat, kann jetzt einfach nach einer Person suchen, die ebenfalls Teil dieser Gruppe ist. Das Suchergebnis zeigt dann alle gemeinsamen Gruppen an. Auf Android-Geräten ist es nun möglich, Dokumente direkt in WhatsApp zu scannen, zuzuschneiden, zu speichern und sofort zu verschicken. Auf dem iPhone war das bereits länger möglich.