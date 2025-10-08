Wolken, Regen und Sonne: Donnerstag bringt Wetter-Mix in Österreich

Am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, ziehen laut GeoSphere Austria „von Nordwesten vielerorts dichtere Wolkenfelder durch“. Regional ist mit Regen oder einzelnen Regenschauern zu rechnen. „Am Nachmittag werden die sonnigen Phasen wieder langsam mehr und etwas länger“, heißt es weiter. Am meisten Sonne gibt es in Osttirol und Kärnten. Der Wind weht „meist schwach bis mäßig aus West bis Nordwest“. Die Frühtemperaturen liegen zwischen „4 und 12 Grad“, die Tageshöchsttemperaturen erreichen „14 bis 20 Grad“, mit den höchsten Werten im Süden.

Wetter am Berg

In den Bergen sorgt dichte Bewölkung „bis etwa 2600 Meter hinauf für eingeschränkte Sicht“. Höher gelegene Gipfel liegen hingegen im Sonnenlicht. „Immer wieder regnet es auch leicht, Schnee fällt oberhalb von 2200 bis 2400 Metern“, so GeoSphere Austria. Im Tagesverlauf zieht sich der Niederschlag in die östlichen Bergregionen zurück. „Am längsten regnet und schneit es im Bereich der Ybbstaler Alpen und des Hochschwabmassivs.“ Auf der Alpensüdseite gibt es „neben dichten Wolken auch sonnige Auflockerungen, vor allem von den Villgratner Bergen bis zur Kreuzeckgruppe“. Schauer seien aber „auch in den südlichen Kalkalpen im Tagesverlauf immer wieder möglich“. Der Höhenwind weht „mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus Nordwest“. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen zwischen „3 und 7 Grad“.