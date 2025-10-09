Stephanie Venier und Daniel Tschofenig sind Österreichs Sportler des Jahres

Große Ehre bei der Sporthilfe-Gala in Wien: Die begehrten „Niki“-Trophäen gingen an die Tirolerin Stephanie Venier und den Kärntner Daniel Tschofenig. Sie wurden zu Österreichs Sportlerin und Sportler des Jahres 2025 gekürt.

Ein aufregendes Jahr liegt hinter Stephanie Venier. Nach ihrem Goldlauf bei der Heim-WM in Saalbach, dem Ende ihrer aktiven Karriere und ihrer Hochzeit mit Christian Walder folgte nun die nächste Auszeichnung: Die Tirolerin wurde bei der Sporthilfe-Gala 2025 zur Sportlerin des Jahres gewählt. Im Gespräch zeigte sich Venier entspannt. Nervös wie vor ihrem Super-G war sie diesmal nicht, erzählte sie: Bei einem Galaabend könne man ohnehin nichts mehr beeinflussen. Ihren Sieg bei der WM bezeichnete sie dagegen als den Moment, den sie selbst in der Hand gehabt habe.

©Screenshot ORF ON Gold, Hochzeit und jetzt der „Niki“: Stephanie Venier wurde nach ihrem WM-Erfolg in Saalbach zur Sportlerin des Jahres gekürt.

„Es hätten sich viele verdient“

Venier setzte sich bei der Wahl gegen starke Konkurrentinnen durch – Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova und Skeleton-Athletin Janine Flock landeten hinter ihr. Von Rivalität war jedoch nichts zu spüren. Die 31-Jährige betonte den hohen Stellenwert der Auszeichnung und den Respekt gegenüber ihren Mitnominierten: „Es hätten sich viele verdient.“ Für Venier war die Gala zugleich ein schöner Abschluss eines außergewöhnlichen Jahres, das sportliche Erfolge und private Höhepunkte vereinte.

©Screenshot ORF ON Höhenflug für Daniel Tschofenig: Der Kärntner Skispringer triumphierte als Sportler des Jahres 2025.

Tschofenig feiert nach Traumsaison

Auch Daniel Tschofenig durfte jubeln: Der Kärntner wurde Sportler des Jahres 2025. Der Skispringer blickt auf eine herausragende Saison zurück – mit dem Sieg bei der Vierschanzentournee und dem Gesamtweltcup-Triumph. Auf der Bühne zeigte sich Tschofenig überwältigt. Die Auszeichnung sei für ihn ein besonderer Beweis seiner Leistungen, sagte er. Im Duell mit Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser und Golfprofi Sepp Straka setzte sich der 23-Jährige durch. Zu Hause werde sein neuer Preis einen Platz neben den bisherigen Trophäen bekommen, meinte Tschofenig mit einem Lächeln.

Auszeichnungen für Teamgeist und Trainerleistung

Neben den beiden Hauptpreisträgern wurde auch das österreichische Eishockey-Nationalteam ausgezeichnet. Das Team hatte im Mai mit dem Einzug ins WM-Viertelfinale ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt und wurde zur Mannschaft des Jahres gekürt. Zum Trainer des Jahres wurde Oliver Glasner gewählt. Der Oberösterreicher, derzeit Coach von Crystal Palace, nahm den Preis von Rapid-Trainer Peter Stöger entgegen. Glasner zeigte sich überrascht über die Ehrung und betonte, dass sie in einem Wintersportland wie Österreich keine Selbstverständlichkeit sei.

Nachwuchs und Para-Sport im Rampenlicht

Bei den Sportlern des Jahres mit Behinderung wurden Thomas Frühwirth und Melissa Köck ausgezeichnet. Köck, erfolgreich im Gehörlosen-Skisport, sprach von einem erfüllten Traum. Frühwirth, der per Videoschaltung aus Australien zugeschaltet war, freute sich über die erneute Bestätigung seiner Leistungen. Als Aufsteigerin des Jahres wurde Lilli Tagger geehrt. Die 17-jährige Tennisspielerin hatte mit ihrem Sieg bei den Juniorinnen der French Open auf sich aufmerksam gemacht.