Ab jetzt Pflicht: Die Schattenseiten der Sofortüberweisung

Mit dem heutigen 9. Oktober 2025 muss eine EU-Vorschrift umgesetzt werden, nach der Sofortüberweisungen für alle Banken Pflicht sind. Wir klären euch hier nun über die Schattenseiten dieser Neuerung auf.

Überweisungen können jetzt in zehn Sekunden quasi gratis durchgeführt werden - doch es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Während sich so manch einer über die neueste Änderung bei den Banken wohl freuen wird – immerhin müssen Sofortüberweisungen ab sofort überall möglich sein, dürfen maximal zehn Sekunden dauern und sind weitestgehend gratis -, ist in diesem Punkt nicht alles Gold, was glänzt. Ein Ermittler hat es gegenüber 5 Minuten schon angesprochen – mehr dazu hier: Bank-Änderung lässt Ermittler verzweifeln: „Blanke Katastrophe…“ -, nun haben wir auch beim Bundeskriminalamt (BKA) nachgefragt.

Sofortüberweisung: „Fehlende Rückholbarkeit problematisch“

Auf die Frage hin, ob auch das BKA den Sofortüberweisung mit Skepsis entgegen sehe, heißt es: „Ja, sobald eine Sofortüberweisung ausgelöst ist, kann das Geld in der Regel nicht mehr zurückgerufen werden. Diese fehlende Rückholbarkeit ist aus kriminalpolizeilicher Sicht problematisch, weil sie Tätern das rasche Verschieben von Geldern erleichtert.“ An der Betrugsbekämpfung selbst würde sich allerdings nichts ändern, es entstehe jedoch ein „noch höherer Bedarf an Prävention“.

Kriminalpolizei setzt verstärkt auf Prävention

Wie das aussehen könnt? Auch darauf hat das BKA gegenüber 5 Minuten eine Antwort: „Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen werden sich auf verstärkte Präventionsmaßnahmen beschränken.“ Als notwendig erachtet man vor allem die Verbesserung der technischen Schutzmaßnahmen. Wo wir auch schon bei der zweiten Änderung wären, die mit dem heutigen 9. Oktober Pflicht in Österreichs Banken wird: der automatische Abgleich von IBAN und Empfängername.

Überprüfung der Übereinstimmung von IBAN und Empfängername kommt

Diese neue Regelung basiert auf einem Ampelsystem, das der Bankkunde angezeigt bekommt, wenn er oder sie eine Überweisung tätigen möchte. Leuchtet die Ampel grün, stimmen IBAN und Empfängername überein, ist sie gelb, gibt es leichte Abweichungen und der richtige Name wird vorgeschlagen, ist sie rot, sollte man eventuell die Daten noch einmal checken.

Diese Ampelfarben wird es künftig bei Überweisungen geben: Grün : IBAN und Name des Empfängers stimmen voll überein

: IBAN und Name des Empfängers stimmen voll überein Gelb : IBAN und Name des Empfängers stimmen fast überein – es könnte sich etwa um einen Tippfehler handeln

: IBAN und Name des Empfängers stimmen fast überein – es könnte sich etwa um einen Tippfehler handeln Rot : IBAN und Name des Empfängers stimmen nicht überein – hier sollte man eventuell handeln und die Daten noch einmal überprüfen

: IBAN und Name des Empfängers stimmen nicht überein – hier sollte man eventuell handeln und die Daten noch einmal überprüfen Grau: Überprüfung der IBAN- und Namens-Übereinstimmung war aus technischen Gründen nicht möglich

„Das ist ein klassisches Warnsignal für Betrug“

Seitens des BKA rät man Bankkunden jedenfalls, Sofortüberweisungen nur an bekannte und vertrauenswürdige Empfänger zu tätigen. Und weiter: „Bei Onlinekäufen sollte man auf sichere Zahlungsdienste (beispielsweise Käuferschutzsysteme) setzen, statt Geld direkt auf fremde Konten zu überweisen.“ Als „klassisches Warnsignal für Betrug“ bezeichnet man es, wenn jemand telefonisch, per E-Mail oder soziale Medien zu einer Sofortüberweisung drängt. „Zudem sollte man regelmäßig die aktuellsten Warnungen des Bundeskriminalamts und der Polizei lesen, um über neue Betrugstrends informiert zu bleiben“, so das BKA gegenüber 5 Minuten abschließend.