Hausbesitzerin bei Brand in Niederösterreich verstorben

Zu einem tragischen Brand ist es im Bezirk Tulln in Niederösterreich in der Nacht auf Donnerstag, 9. Oktober 2025, gekommen. Eine Hausbesitzerin ist noch an Ort und Stelle verstorben.

Gegen 23.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr des Ortes zum Brand in einem Einfamilienhaus in Absdorf (Bezirk Tulln, Niederösterreich) gerufen. Schon da war klar: Es ist etwas größeres, drang doch starker Rauch aus dem Gebäude. Im Haus befand sich auch noch eine Person, die Florianis führten sofort die Menschenrettung durch. Die ältere Frau – es handelte sich um die Hausbesitzerin – konnte zwar aus dem Brandgebäude gerettet werden, verstarb allerdings noch an der Einsatzstelle, wie der ORF nun berichtet. Nun werden Ermittlungen zur Brandursache angestellt.