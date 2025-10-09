Zwei Boeing 737 lösen Eurofighter-Alarmstart über Österreich aus

Doppelter Eurofighter-Einsatz am österreichischen Himmel am späten Mittwochvormittag bzw. am Nachmittag. Beide Male ist die Funkverbindung mit den betroffenen Flugzeugen kurz weg gewesen.

So etwas gibt es nicht alle Tage. Gleich zwei Mal mussten die Eurofighter am Mittwoch, 8. Oktober 2025, in Österreich aufsteigen, beide Male handelte es sich nicht um Übungsszenarien. Es wurde jeweils Alarmstart ausgelöst, Grund dafür war in beiden Fällen eine fehlende Funkverbindung zu Flugzeugen.

Wenige Minuten nach Alarmstart Entwarnung gegeben

Der Sprecher des Innenministeriums, Michael Bauer, hat beide Fälle auf „X“ festgehalten. Begonnen hat alles um 11.50 Uhr, als die Funkverbindung zu einer Boeing 737 von Ungarn nach Dublin (Irland) plötzlich weg war. Sofort stiegen zwei Eurofighter auf, wenige Minuten später konnte aber Entwarnung gegeben werden. „Die Funkverbindung konnte um 11.57 Uhr wieder hergestellt werden, der Einsatz wurde beendet“, heißt es im Posting.

Zweiter Eurofighter-Alarmstart an einem Tag

Doch der Tag war damit für die Eurofighter-Piloten noch nicht beendet. Um 14.44 Uhr musste man nämlich erneut aufsteigen, wieder war es eine Boeing 737 und eine fehlende Funkverbindung, die den Alarmstart ausgelöst hat. Dieses Flugzeug war auf dem Weg von Antalya (Türkei) nach Amsterdam (Niederlande). Doch auch hier musste man nicht zum Äußersten greifen, erklärt Bauer: „Nachdem die Funkverbindung wieder hergestellt war, wurde der Einsatz beendet.“