Diskonter bietet in Österreich jetzt Rabatt für Pfand-Sammler an

Pfand sammeln und dabei sogar noch sparen? Das ist ab sofort in allen Penny-Filialen österreichweit möglich, wie der Mutterkonzern "REWE" in einer Aussendung berichtet.

Seit 1. Jänner 2025 gibt es das Einwegpfandsystem in Österreich, mittlerweile gibt es kaum bis keine Flaschen mehr, die nicht das Pfandsymbol tragen. Die Meinungen darüber sind dennoch weiter gespalten. Mehr dazu könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Einwegpfand in Österreich: „Kaufe jetzt meine Getränke in Italien“.

Das ist der Penny-Pfand-Sammelpass

Nachdem der Diskonter Penny bereits die Pfandtasche in allen 320 Filialen eingeführt hat und es dort auch die Möglichkeit gibt und das Pfand etwa an das Rote Kreuz gespendet werden kann, gibt es nun eine weitere Neuerung: einen digitalen Pfand-Sammelpass. Dabei wird jede zurückgebrachte Pfandflasche und -dose belohnt, pro Stück gibt es einen Punkt. Hat man 50 Punkte gesammelt, stoppt die Zählung und man erhält einen 10-Prozent-Rabattgutschein auf den Einkauf. Erst nach Einlösen des Gutscheins, startet die Zählung wieder bei null. Gesammelt werden kann dabei von 9. Oktober bis einschließlich 25. März 2026, der Gutschein kann dann noch bis 8. April eingelöst werden.

©PENNY / Paul Breuss Bei Penny wird das Zurückbringen von Pfand nun belohnt.

Penny: „Wollen unseren Kunden das Zurückbringen von Pfand nicht nur erleichtern“

„Mit dem PENNY Pfand-Sammelpass wollen wir unseren Kunden das Zurückbringen von Pfand nicht nur erleichtern, sondern auch belohnen. So verbinden wir Nachhaltigkeit mit einem konkreten Mehrwert beim Einkauf“, so Johannes Greller, PENNY Geschäftsführer Österreich. Wichtig ist auch: Punkte werden nur gutgeschrieben, wenn man den Pfand- oder Spendenbon bei der Penny-Kassa abgibt, zudem muss die jö-Karte vorgezeigt werden. Den Sammelpass findet ihr dann in der jö- und der Penny-App, die gesammelten Punkte werden zudem auch auf der Rechnung angezeigt. Der Gutschein, sollte man die 50 Punkte erreicht haben, wird einerseits auf der Rechnung angedruckt und ist andererseits auch digital in der jö-App vorhanden.

Infos zum Pfand-Sammelpass von Penny im Überblick: Pro zurückgebrachter Pfandflasche oder -dose gibt es einen Punkt – bis man 50 Punkte erreicht hat.

Ab 50 Punkten bekommt man einen 10-Prozent-Rabattgutschein.

Die Zählung beginnt wieder von vorne, wenn man den Rabattgutschein eingelöst hat.

Man muss den Pfand- oder Spendenbon bei der Kassa abgeben und die jö-Karte bzw. -App vorzeigen.

Die Aktion gilt von 9. Oktober 2025 bis 25. März 2026.

Der Rabattgutschein kann bis 8. April 2026 eingelöst werden.

Genauere Informationen – auch zu Ausnahmen und Co. – findet ihr auch hier online.