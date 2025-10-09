Millionenregen: Lotto-Doppeljackpot von zwei Österreichern geknackt

Nicht einer sondern gleich zwei Österreicher können sich nun über jeweils mehr als eine Million Euro freuen, nachdem sie den Lotto-Doppeljackpot geknackt haben. Auch sonst gab es zahlreiche Großgewinner.

Gleich zwei Österreicher können sich über je mehr als eine Million Euro freuen, nachdem sie den Lotto-Doppeljackpot geknackt haben.

Nachdem vor einer Woche der Sechsfachjackpot im Burgenland geknackt worden ist – mehr dazu hier: Lotto-Sechsfachjackpot geknackt: Österreicher weiß von seinem Glück -, hatte nach zwei erfolglosen Ziehungen am Mittwoch, 8. Oktober 2025, gleich zwei Lotto-Spieler die richtigen Zahlen am Schein. Da es sich um einen Doppeljackpot handelte, dürfen sich auch beide in wenigen Wochen stolz Millionäre nennen. Jeweils mehr als 1,1 Millionen Euro gehen an deinen Spielteilnehmer via „win2day“ und an einen Kärntner, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten. Letzterer hatte das System 0/07 angekreuzt, wodurch er sich sogar noch über einen Extra-Gewinn von rund 7.200 Euro freuen darf.

Zwei Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es ebenfalls zwei Gewinner. Auch wenn bei einem Steirer und abermals ein Teilnehmer via „win2day“ nur eine Zahl zum großen Glück fehlte, dürfen sich doch beide über jeweils knapp 54.600 Euro freuen. Die LottoPlus-Ziehung brachte übrigens ebenfalls einem „wind2day“-User die sechs Richtigen und damit 233.500 Euro.

Drei Österreicher knacken Joker

Beim Joker waren es schließlich dann noch drei Wettscheine, auf denen alle sechs Zahlen mit den gezogenen Kugeln übereinstimmten – auf allen dreien war auch das „Ja“ angekreuzt, womit sich jeder von ihnen über jeweils mehr als 66.000 Euro freuen darf. Der Gewinn geht nach Vorarlberg, in die Steiermark und an einen weiteren „win2day“-User.