Transferhammer: Didi Kühbauer kehrt zum LASK zurück

Überraschende Neuigkeiten aus der Fußballwelt: Didi Kühbauer verlässt den WAC und wird neuer Cheftrainer des LASK. Der Burgenländer übernimmt damit den kriselnden Klub aus Oberösterreich – und das, obwohl er mit den Wolfsbergern derzeit sportlich äußerst erfolgreich unterwegs ist.

Rückkehr nach Linz

Kühbauer ist kein Unbekannter bei den Schwarz-Weißen. Bereits von 2022 bis 2023 stand er beim LASK an der Seitenlinie und coachte die Linzer in insgesamt 41 Pflichtspielen. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, folgt nun folgt die überraschende Rückkehr – gemeinsam mit seinem langjährigen Co-Trainer Manfred Nastl.

Vom Erfolg zum Krisenklub

Für viele Fans und Experten kommt der Wechsel unerwartet. Schließlich läuft es beim WAC: Das Team ist aktueller Cupsieger, mischt in der Bundesliga vorne mit – und erst am Montag wurde Kühbauer bei der Bruno-Gala als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Dennoch entschied er sich für den Schritt nach Linz.

Bestätigung steht noch aus

Der LASK ist nach dem Aus von João Sacramento auf Trainersuche gewesen – mit Kühbauer hat man nun offenbar die Wunschlösung gefunden. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus, soll aber in Kürze erfolgen. Fest steht: Der neue alte Coach will es noch einmal wissen.