150 Jahre Familientradition vorbei: Baukrise zwingt Betrieb in die Knie

Ein Stück oberösterreichische Baugeschichte neigt sich dem Ende zu: „Die K. & J. Weixelbaumer Baumeister Betriebs-GmbH, ein traditionsreiches Familienunternehmen mit Wurzeln bis ins Jahr 1875, steht vor der endgültigen Betriebsschließung. Nach fünf Generationen erfolgreicher Unternehmensführung sieht sich das Unternehmen nun gezwungen, die Liquidation einzuleiten“, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Das traditionsreiche Familienunternehmen, das seine Wurzeln bis ins Jahr 1875 zurückverfolgen kann, sieht sich gezwungen, den Betrieb endgültig zu schließen.

Wirtschaftliche Lage wurde immer schwieriger

In der Begründung nennt das Unternehmen eine Kombination aus mehreren Faktoren. „Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre war geprägt von einer anhaltend schlechten Baukonjunktur, starkem Preisverfall und zunehmendem Wettbewerbsdruck“, so der AKV. Besonders der Objektbau im Privatbereich sei stark eingebrochen. Trotz intensiver Bemühungen, durch andere Sparten gegenzusteuern, konnte die Firma die Auftragsverluste nicht ausgleichen. Schließlich führte ein erheblicher Forderungsausfall zur Zahlungsunfähigkeit.

Über 100 Mitarbeiter betroffen

Der traditionsreiche Betrieb mit Sitz in Wels beschäftigte zuletzt 102 Mitarbeiter. Laut Antragstellerin konnten Löhne und Gehälter bis Ende August 2025 noch ausbezahlt werden. Damit endet für viele langjährige Beschäftigte eine Ära, die über Generationen von Stabilität und regionaler Verbundenheit geprägt war.

Millionenverbindlichkeiten – keine Sanierung geplant

Die Bilanz zeigt ein deutliches Ungleichgewicht: Dem Vermögen von rund 3,5 Millionen Euro stehen laut AKV Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 14,5 Millionen Euro gegenüber. Rund 500 Gläubiger sind betroffen, die Verteilungsquote wird auf etwa sieben Prozent geschätzt. Ein Sanierungsplan ist nicht vorgesehen – stattdessen plant die Geschäftsführung „eine geordnete Abwicklung“ und will den Insolvenzverwalter bei der Verwertung der Vermögenswerte unterstützen.