Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau.
Lange Staus wegen zweier Baustellen gibt es aktuell regelmäßig auf der A14 in Vorarlberg und auf der A13 in Tirol.
Vorarlberg / Tirol
09/10/2025
Wegen Baustellen

Erhebliche Staus: Hier braucht es auf der A13 und A14 viel Geduld

Lange Staus hat es am Donnerstag, 9. Oktober 2025, in Vorarlberg und Tirol gegeben, Grund dafür sind zwei Baustellen mit jeweils einstreifiger Verkehrsführung.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Der ÖAMTC spricht von „erheblichen Staus und Verzögerungen“ auf der Rheintal Autobahn (A14) vor dem Pfänder Tunnel ab Dornbirn Nord Richtung Lindau (Vorarlberg) und auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Baustelle bei der Luegbrücke zwischen Nößlach und dem Brenner (Tirol). Genau an diesen beiden Stellen gibt es aktuell wegen zweier Baustellen jeweils nur eine einstreifige Verkehrsführung. Bereits am Mittwoch haben sich Autofahrer in diesen Bereichen „sehr lange gedulden müssen“, so der ÖAMTC.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: