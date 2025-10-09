Erhebliche Staus: Hier braucht es auf der A13 und A14 viel Geduld

Lange Staus hat es am Donnerstag, 9. Oktober 2025, in Vorarlberg und Tirol gegeben, Grund dafür sind zwei Baustellen mit jeweils einstreifiger Verkehrsführung.

Der ÖAMTC spricht von „erheblichen Staus und Verzögerungen“ auf der Rheintal Autobahn (A14) vor dem Pfänder Tunnel ab Dornbirn Nord Richtung Lindau (Vorarlberg) und auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Baustelle bei der Luegbrücke zwischen Nößlach und dem Brenner (Tirol). Genau an diesen beiden Stellen gibt es aktuell wegen zweier Baustellen jeweils nur eine einstreifige Verkehrsführung. Bereits am Mittwoch haben sich Autofahrer in diesen Bereichen „sehr lange gedulden müssen“, so der ÖAMTC.