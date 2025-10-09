Mitarbeiter evakuiert: Chlorgas-Alarm im „Weissen Rössl“

Im Hotel „Im Weissen Rössl“ in St. Wolfgang kam es am Donnerstag zu einem Chlorgas-Alarm. Ausgetretene Chemikalien lösten eine Reaktion im Keller aus, 15 Mitarbeiter wurden evakuiert, zwei ins Krankenhaus gebracht.

Im Hotel „Im Weissen Rössl“ in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) ist Donnerstagvormittag, 9. Oktober, Chlorgas-Alarm gegeben worden, bestätigte die Feuerwehr einen Bericht auf „krone.at“. 15 Mitarbeiter, die sich in dem Trakt der Unterkunft aufhielten, wurden evakuiert, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus zur weiteren Abklärung gebracht.

Chlorgas-Austritt in Hotel

In einem Lagerraum im Keller dürfte aus undichten Kanistern eine Substanz ausgetreten sein. In weiterer Folge sei es zu einer chemischen Reaktion gekommen und Chlorgas breitete sich aus, so Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Dreiblmeier zur APA. Die örtliche Feuerwehr habe gegen 9 Uhr Verstärkung angefordert, Einsatzkräfte mit Atemschutz und gasdichten Anzügen brachten die Gebinde ins Freie, wo sie von einer Spezialfirma entsorgt wurden. Gegen Mittag war der Einsatz beendet und das Hotel wurde wieder freigegeben. Gäste waren nicht in Gefahr, da sich in dem Gebäudetrakt nur Mitarbeiter befunden hätten, so der Bezirksfeuerwehrkommandant. (APA 09.10.2025)