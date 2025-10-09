Trinkgeld: Sozialausschuss befürwortet einheitliche Pauschale

Der Sozialausschuss hat die Einführung einer einheitlichen Trinkgeldpauschale beschlossen, um regionale Unterschiede zu beseitigen und für mehr Klarheit bei Sozialversicherungsbeiträgen zu sorgen.

Die gesetzliche Grundlage dafür passierte gestern mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen den Sozialausschuss. Je nach Branche, Art der Tätigkeit und Arbeitszeitausmaß sollen ab 2026 Pauschalbeträge festgelegt werden können, die dann bundesweit als Obergrenze für Beitragsleistungen gelten. Mit einem Abänderungsantrag hat die Koalition im Ausschuss noch kleine Änderungen vorgenommen.

Gestaffelte Pauschale

Die Pauschale für das Trinkgeld im Hotel- und Gastgewerbe wird dabei gestaffelt festgelegt. Für den Bereich des Hotel- und Gastgewerbes liegen laut Erläuterungen bereits Vorschläge der Sozialpartner vor: Demnach soll die Pauschale für Beschäftigte mit Inkasso 2026 65 Euro, 2027 85 Euro und 2028 100 Euro monatlich betragen. Für Mitarbeiter ohne Inkasso sind es 2026 und 2027 jeweils 45 Euro und 2028 50 Euro. Ab 2029 ist eine Valorisierung aller Pauschalen vorgesehen. Zuständig für die Festlegung der Pauschalen bleibt wie bisher die Sozialversicherung. Bis zur Einführung der neuen Regelung gelten die bestehenden Pauschalen weiter. Das Gesetz sieht zudem eine Auskunftspflicht der Arbeitgeber hinsichtlich der bargeldlos gegebenen Trinkgelder vor. Diese Regelung gilt jedoch nicht, wenn die Trinkgelder von Arbeitnehmer unter den Mitarbeitern am Ende des Arbeitstages verteilt werden. Eine Präzisierung dieser Regelung wurde durch einen Abänderungsantrag vorgenommen. Der Aufteilungsschlüssel muss bis spätestens 28. Februar 2026 festgelegt werden. Die Regierung betont, dass die Trinkgeldregelung insbesondere durch den Trend zur Kartenzahlung notwendig wurde. Diese ermöglicht eine genauere Überprüfung von Trinkgeldzahlungen und hat in der Vergangenheit zu teils hohen Nachforderungen durch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) geführt, heißt es in einer Aussendung.

Koalition unterstützt einheitliche Pauschale

ÖVP-Vertreterin Tanja Graf bezeichnete die einheitliche Trinkgeldpauschale als eine „Lösung, die die Verwirrungen“ zwischen den Bundesländern beseitigen soll. Johannes Gasser von den NEOS begrüßte die Regelung als einen Schritt in die richtige Richtung, da sie „Rechtssicherheit und Klarheit“ schaffe. Auch SPÖ-Politiker Josef Muchitsch hob hervor, dass es seit Jahrzehnten keine Anpassungen bei der Trinkgeldpauschale gegeben habe. Die neuen Pauschalen seien ein „Komfortkompromiss“, der den Arbeitnehmern zugutekomme. Die FPÖ jedoch lehnt die Regelung vehement ab. Peter Wurm (FPÖ) sprach von einem „Wahnsinn“, dass die Regierung den „einfachsten Arbeitnehmern“ in die Tasche greife. Er kritisierte, dass Trinkgeld, welches eine persönliche Geste der Wertschätzung sei, nun für Sozialleistungen verwendet werde. Dagmar Belakowitsch (FPÖ) führte an, dass die neue Regelung „zu Ungerechtigkeiten“ führe, und plädierte dafür, bei der „oftmals falschen Anmeldung von Beschäftigten in der Gastronomie“ anzusetzen. Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann verteidigte die neue Regelung. Sie bezeichnete sie als „wichtig und notwendig“ und betonte, dass die Pauschalen auch auf die Arbeitszeit abgestimmt werden. Zudem erachte sie die erhöhte Transparenz als einen „massiven Fortschritt“ für die Rechte der Arbeitnehmer:innen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2025 um 17:43 Uhr aktualisiert