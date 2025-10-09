Bei dieser Fast-Food-Kette kannst du Pfand an kranke Kinder spenden

Was, wenn dein Pfandbetrag mehr als nur "ein paar Cent zurück" wäre? Bei dieser Fast-Food-Kette gibt es jetzt eine Möglichkeit, wie du deinen Pfand an kranke Kinder spenden kannst. Doch was genau bedeutet das?

Doch zuallererst, um welche Fast-Food-Kette handelt es sich überhaupt? McDonald’s. Ab sofort können Gäste ihren Pfandbetrag spenden, anstatt ihn zurückzuerhalten. Doch was steckt wirklich hinter dieser neuen Aktion? Wie funktioniert sie und welche Organisation profitiert davon? Der Pfandbetrag geht direkt an die Ronald McDonald Kinderhilfe. Wer ein Getränk im Einwegbehälter kauft, erhält wie gewohnt das Pfand auf seine Flasche oder Dose: Aber statt das Pfand zu behalten, kann es in eigens dafür vorgesehenen Sammelboxen direkt im Restaurant abgegeben werden. Dieser Betrag, normalerweise 25 Cent pro Flasche oder Dose, wird ohne Umwege an die Ronald McDonald Kinderhilfe weitergeleitet, heißt es in einer Aussendung.

Isst du gerne bei McDonald’s? Ja! Nein! Ab und zu Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Statt liegen lassen, lieber spenden

Ab sofort können Gäste in allen österreichischen McDonald’s Filialen ihre leeren Getränkeflaschen oder -dosen in die speziellen Spendenboxen werfen. Anlass für die Pfand-Sammelaktion von McDonald’s ist das mit 2025 eingeführte Pfandsystem für Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall. „Viele Gäste lassen ihre Pfandflaschen oder -dosen im Restaurant zurück oder entsorgen sie unterwegs. Mit Sammelboxen für Einwegpfand-Flaschen und -dosen geben wir den Gästen nun einen Ort, an dem sie das Pfand direkt zur Spende für die Ronald McDonald Kinderhilfe machen können“, so Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin bei McDonald’s Österreich, in der Aussendung. Die Gäste können auch weiterhin ihren Pfandeinsatz am Counter zurückerhalten, zurück gelassene Einweggebinde werden von den Restaurantmitarbeiter in die Spendenboxen geworfen.

© McDonald’s Österreich Am Foto: Ellen Staudenmayer und Karin Schmidt. So sehen die Spendenboxen aus.

Das ist die Ronald McDonald Kinderhilfe:

Die Ronald McDonald Kinderhilfe betreibt aktuell österreichweit fünf Häuser in unmittelbarer Nähe von Spezialkliniken oder Therapiezentren und unterstützt jedes Jahr rund 1.700 Familien, die während der medizinischen Behandlung ihres schwer kranken Kindes ein „Zuhause auf Zeit“ finden. Der spendenfinanzierte Verein ist seit 1987 in Österreich tätig und ebenso lange ist McDonald’s Österreich mit seinen mittlerweile 48 Franchisenehmer der größte Partner der Kinderhilfe. Ab Frühjahr 2026 wird es auch in Feldkirch (Vorarlberg) für sechs Familien die Möglichkeit geben, während der Behandlungszeit in direkter Nähe der kleinen Patienten zu bleiben.