Gemeinde trauert: Langjähriger Bürgermeister überraschend verstorben

Große Betroffenheit herrscht in der oberösterreichischen Gemeinde Krenglbach. Bürgermeister Manfred Zeismann ist am 8. Oktober 2025 im Alter von 60 Jahren verstorben. Seit über zwei Jahrzehnten prägte er das politische und gesellschaftliche Leben seiner Heimatgemeinde mit großem Engagement, Herz und Menschlichkeit.

Langjähriger Bürgermeister verstorben

Zeismann war seit 2003 Mitglied des Gemeinderats und von 2006 bis 2011 Erster Vizebürgermeister. Im Jänner 2011 wurde er schließlich zum Bürgermeister gewählt – ein Amt, das er seither mit großem Einsatz und Begeisterung ausübte. In seiner Amtszeit setzte er zahlreiche Projekte um und war in vielen Ausschüssen der Gemeinde aktiv, unter anderem im Bau-, Finanz-, Straßen- und Wirtschaftsausschuss. Auch über die Gemeindegrenzen hinaus engagierte er sich, etwa im Reinhaltungsverband Trattnachtal, im Sozialhilfeverband Wels-Land, im Wegehaltungsverband Hausruckviertel sowie im Voralpenbusinesspark und im Bezirksabfallverband.

Große Trauer um Manfred Zeismann

Als Bürgermeister war Zeismann Vorgesetzter von 45 Gemeindebediensteten. Er galt als Teamplayer, der auf Zusammenhalt und Gemeinschaft setzte. „Als Chef lebte er das Miteinander, förderte die Gemeinschaft und stellte stets das Wir über das Ich. Als Bürgermeister begeisterte er das Gemeindeteam mit Wertschätzung und echter Menschlichkeit. Seine Tür stand immer offen, seine Zeit und sein Herz gehörten den Menschen“, heißt es in der Mitteilung des Gemeindeamts.

SPÖ Oberösterreich trauert

Auch die SPÖ Oberösterreich trauert um den plötzlichen Tod des Politikers. „Manfred war ein Mensch, der mit seiner Herzlichkeit und seinem unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen die Gemeinde Krenglbach geprägt hat,“ sagt Landesparteivorsitzender Martin Winkler.

FF Krenglach: „Werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“

Auch die Freiwillige Feuerwehr Krenglach findet rührende Worte zum Abschied: „Wir danken ihm von Herzen für seine Unterstützung und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Land Oberösterreich trauert um Bürgermeister Manfred Zeismann

„Mit Manfred Zeismann verliert Oberösterreich einen engagierten Kommunalpolitiker, der seine Heimat über viele Jahre mitgestaltet hat. Er war ein Bürgermeister mit Handschlagqualität, der Verantwortung übernommen und sich für seine Gemeinde eingesetzt hat. Sein plötzlicher und völlig unerwarteter Tod macht fassungslos“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer. Seit dem Jahr 2011 stand Manfred Zeismann an der Spitze seiner Heimatgemeinde, zuvor war er fünf Jahre lang Vizebürgermeister. Er war in zahlreichen Gremien aktiv und hat mit großem Engagement kommunalpolitische Verantwortung übernommen – unter anderem im Bau-, Finanz-, Straßen- und Wirtschaftsausschuss sowie in regionalen Verbänden. „In diesen schweren Stunden gilt das tief empfundene Mitgefühl seiner Familie, seinen Angehörigen sowie den Bürgerinnen und Bürgern von Krenglbach“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2025 um 19:17 Uhr aktualisiert