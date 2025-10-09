Ab 2026: Das ändert sich für freie Dienstnehmer in Österreich

Ab 2026 tritt eine neue Regelung in Kraft: Es gelten neue Kündigungsfristen für freie Dienstnehmer. Doch was bedeutet das? Lies es hier im Artikel nach.

Ab 2026 gibt es für freie Dienstnehmer in Österreich mehr Sicherheit. Mit einer neuen Regelung zu Kündigungsfristen wird der Schutz vor plötzlichem Jobverlust verstärkt, heißt es in einer Aussendung von der Gewerkschaft vida. Das wurde am Mittwoch im Sozialausschuss einstimmig beschlossen. Doch was bedeutet diese Änderung konkret?

Kündigungsfristen: Ein großer Schritt für mehr Sicherheit

Freie Dienstnehmer sind auf dem Arbeitsmarkt besonders anfällig. Im Vergleich zu regulär Beschäftigten haben sie deutlich weniger Rechte und tragen ein höheres finanzielles Risiko, heißt es weiter. Sie sind abhängig von Aufträgen und meist ohne Anspruch auf Urlaub, Weihnachtsgeld, Sonntagszuschläge oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Doch nun kommt es zu einer grundlegenden Veränderung. Ab 1. Jänner 2026 tritt eine neue Regelung in Kraft, die für mehr Schutz sorgt: Kündigungen sind dann nur noch zum 1. oder 15. eines Monats möglich und treten erst nach einer Frist von vier Wochen in Kraft. Nach zwei Jahren Dienstzeit verlängert sich die Kündigungsfrist auf sechs Wochen.

Was bedeutet das konkret für freie Dienstnehmer?

„Die neuen Kündigungsfristen sind ein entscheidender Schritt hin zu mehr Fairness und Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt für freie Dienstnehmer:innen“, erklärt Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida. Die Regelung gibt den Betroffenen mehr Planungssicherheit und schützt sie vor einem plötzlich eintretenden Jobverlust. Besonders in Zeiten von Unsicherheit und Auftragsmangel kann diese Absicherung eine große Erleichterung darstellen. Es gibt jedoch auch eine Ausnahme: In der ersten Monat der Dienstzeit, der sogenannten Probezeit, können beide Seiten das Dienstverhältnis sofort beenden. Diese Regelung sorgt dafür.

Kollektivverträge als nächste Herausforderung

Mit der neuen Regelung zu Kündigungsfristen ist jedoch noch nicht das letzte Wort gesprochen, so in der Aussendung. Ein weiterer Schritt für mehr Gerechtigkeit könnte die Einführung von Kollektivverträgen für freie Dienstnehmer sein. Ab 2026 gibt es die Möglichkeit, für Verbände freier Dienstnehmer Kollektivverträge abzuschließen oder bestehende Verträge zu öffnen. „Wir dürfen Kolleg:innen mit freien Dienstverträgen nicht im Stich lassen“, betont Hebenstreit. „Unser Ziel bleibt, möglichst viele Beschäftigte unter den Schutzschirm von Kollektivverträgen zu bringen und Ausbeutung zu verhindern.“ Doch eine gesetzliche Verpflichtung zur Einführung von Kollektivverträgen gibt es noch nicht. Die tatsächliche Umsetzung hängt vom Kooperationswillen der Unternehmen ab.

Lieferando als Beispiel: Der Verlust von Kollektivverträgen

Ein Beispiel für die Problematik der freien Dienstverhältnisse zeigt sich bei Essenszustellern wie Lieferando. Im Sommer 2025 kündigte das Unternehmen alle angestellten Rider und stellte auf freie Dienstverhältnisse um. „Damit brachte das Unternehmen die Fahrradbot:innen auch um ihre kollektivvertraglichen Rechte“, kritisiert Hebenstreit.