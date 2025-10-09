Herbstwetter: So wird das Wetter am Freitag in Österreich

Am Freitag, den 10. Oktober 2025, dürfen sich die Österreicher überwiegend auf sonniges Wetter freuen, berichtet die GeoSphere Austria. In den südlichen und westlichen Bundesländern zeigt sich der Himmel nach der Auflösung von Nebelfeldern weitgehend klar. Nur dünne, harmlose Schleierwolken ziehen über den Himmel. Im Norden und Osten bleibt es jedoch etwas trüber. Hier ziehen weiterhin dichte Wolkenfelder durch, und im Bereich zwischen Flachgau und Mostviertel kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen. Die Sonne lässt sich dort nur vereinzelt blicken. In der Ostregion weht der Wind teils lebhaft, während es im restlichen Land meist nur schwach bis mäßig windig bleibt. Die Frühwerte liegen zwischen 3 und 12 Grad, tagsüber erreichen die Temperaturen je nach Sonnenschein 13 bis 20 Grad.

Bergwetter: Hochnebel und Sonnenschein

In den Bergen bringt der Hochdruckeinfluss zunehmend stabiles Wetter, jedoch hält sich über vielen Niederungen feuchte Luft, die sich als Hochnebel zeigt. Dieser erreicht eine Höhe von 1200 bis 1500 Metern, während das Wetter in höheren Lagen ausgezeichnet ist, mit guter Fernsicht. In den Oberösterreichischen Voralpen und östlich davon kann es anfangs noch leicht regnen. Die südlichen Gebirgsguppen bleiben überwiegend sonnig und trocken. Der Höhenwind bleibt mäßig bis lebhaft, mit Spitzen bis zu 70 km/h. In 2000 Metern wird es zu Mittag zwischen 1 und 8 Grad warm.