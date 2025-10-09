Skip to content
/ ©pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt verschiedene Medikamente.
Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) warnt vor dem Produkt „Cardione“.
Österreich
09/10/2025
Cardione

„Erhebliches Risiko“: Bundesamt warnt vor diesem Arzneimittel

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) warnt vor der Verwendung des Produkts „Cardione“, das laut Behörde aufgrund seiner Auslobung als illegales Arzneimittel eingestuft wird.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)

Achtung! Das BASG warnt vor dem Produkt „Cardione“, das aufgrund seiner Auslobung als illegales Arzneimittel (Präsentationsarzneimittel) eingestuft wird. „Dem BASG liegen keine Daten für eine medizinische Wirksamkeit des Produktes vor. Es verstößt gegen arzneimittelrechtliche Bestimmungen, sodass die Inverkehrbringung dieses Produktes nicht zulässig ist“, wird dazu aktuell auf der Webseite der Behörde informiert.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein Medikament.
©Website Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen warnt vor diesem Produkt.

„Erhebliches Risiko für Patienten“

Ein solches Produkt stelle ein „erhebliches Risiko für Patient:innen dar“, heißt es weiter. Ein Import des Produktes „Cardione“ aus dem Ausland sei außerdem strafbar. Das BASG ruft Konsumenten dazu auf, Hinweise zu „Cardione“ oder ähnlichen illegalen Produkten direkt an die zuständige Enforcement-Stelle des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen unter enforcement@basg.gv.at zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2025 um 20:51 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

