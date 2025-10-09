„Erhebliches Risiko“: Bundesamt warnt vor diesem Arzneimittel

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) warnt vor der Verwendung des Produkts „Cardione“, das laut Behörde aufgrund seiner Auslobung als illegales Arzneimittel eingestuft wird.

Achtung! Das BASG warnt vor dem Produkt „Cardione“, das aufgrund seiner Auslobung als illegales Arzneimittel (Präsentationsarzneimittel) eingestuft wird. „Dem BASG liegen keine Daten für eine medizinische Wirksamkeit des Produktes vor. Es verstößt gegen arzneimittelrechtliche Bestimmungen, sodass die Inverkehrbringung dieses Produktes nicht zulässig ist“, wird dazu aktuell auf der Webseite der Behörde informiert.

©Website Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen warnt vor diesem Produkt.

„Erhebliches Risiko für Patienten“

Ein solches Produkt stelle ein „erhebliches Risiko für Patient:innen dar“, heißt es weiter. Ein Import des Produktes „Cardione“ aus dem Ausland sei außerdem strafbar. Das BASG ruft Konsumenten dazu auf, Hinweise zu „Cardione“ oder ähnlichen illegalen Produkten direkt an die zuständige Enforcement-Stelle des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen unter enforcement@basg.gv.at zu melden.

