Kollegen hörten Hilfeschrei: 47-Jähriger bei Absturz schwer verletzt

Bei Bauarbeiten in Innerschwand kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 47-jähriger Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck führte am 9. Oktober 2025, gegen 15.25 Uhr, Arbeiten im ersten Stock eines Rohbaus in Innerschwand (Bezirk Vöcklabruck) durch. Dabei verlor er auf der Ziegelmauer plötzlich das Gleichgewicht und stürzte etwa fünf Meter tief in einen Graben.

Mann schwer verletzt, Arbeitskollegen eilen zur Hilfe

Arbeitskollegen wurden durch die lauten Hilfeschreie auf die Situation aufmerksam und verständigten sofort die Rettungskräfte. Der 47-Jährige wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.