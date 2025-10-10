Ecstasy in Socken und Unterhose versteckt: Dealer (16) geschnappt

Ein 16-Jähriger soll jahrelang in großem Stil mit Drogen gehandelt haben. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten ihm Verkäufe von Cannabis, Ecstasy und Kokain nachgewiesen werden.

Bei umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten des Kriminaldienstes Vöcklabruck, einem 16-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck den gewerbsmäßigen Handel mit Cannabiskraut, XTC-Tabletten und Kokain nachzuweisen.

16-Jähriger dealte mit Cannabis, Ecstasy und Kokain

Der Jugendliche wurde am 17. Mai 2025 bei einer Beschaffungsfahrt angehalten. Dabei hatte er 130 Stück XTC-Tabletten in Socken und Unterhose versteckt. Bei den darauffolgenden Ermittlungen forschten die Kriminalbeamten etwa 40 Personen aus, die vom 16-Jährigen Suchtmittel gekauft hatten. Zudem stellte sich heraus, dass der 16-Jährige von zwei weiteren Jugendlichen unterstützt wurde: ein 18-jähriger Afghanen aus Wien wird beschuldigt, Beschaffungsfahrten und Verkäufe durchgeführt zu haben, und eine erst 15-Jährige aus dem Bezirk Gmunden steht im Verdacht, potentielle Käufer an den 16-Jährigen vermittelt zu haben.

In erster Linie waren der 16-Jährige und der 18-Jährige in Nachtlokalen in Timelkam unterwegs und gingen dort wahllos auf Personen zu, um diesen ihre Suchtmittel anzubieten. Weitere Übergaben fanden zudem in Vöcklabruck und Straßwalchen statt. Die Ermittler fanden auch heraus, dass der 16-Jährige bereits Ende 2023, also im Alter von 14 Jahren, als Dealer aktiv gewesen sein soll.

16-Jähriger geständig

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 16-Jährige geständig, bis zu ein Kilogramm Cannabiskraut, knapp 400 XTC-Tabletten und eine geringe Menge Kokain an andere Jugendliche gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Er wird angezeigt.