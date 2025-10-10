Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage Canva/Ralf Gosch- stock.adobe.com
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Unfallschild auf der Straße und Kerzen.
Die Notärztin des Rettungshubschraubers Christophorus 2 führte die Reanimationstätigkeiten beim Verunfallten weiter durch, konnte aber nurmehr den Tod des 70-Jährigen feststellen.
Wiener Neustadt
10/10/2025
Tödlicher Unfall

Medizinischer Notfall am Steuer: 70-Jähriger nach Unfall tot

Ein 70-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt ist am 9. Oktober 2025 in Kirchschlag nach einem medizinischen Notfall tödlich verunglückt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt fuhr am 9. Oktober 2025, um 18.20 Uhr mit einem PKW auf der Landesstraße 149 im Gemeindegebiet von Kirchschlag in Richtung Lembach. Aufgrund eines medizinischen Notfalls, kam der Lenker plötzlich mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mit dem rechten Räderpaar einen weißen Straßenbegrenzungspflock und fuhr mit der rechten Fahrzeugseite auf die dort beginnende Leitschiene auf, wo er nach ca. 15 Metern schräg auf dieser in einer Linksneigung zum Stillstand kam.

Notärztin konnte nur noch Tod feststellen

Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten dem Verunfallten sofort Erste Hilfe und verständigten über Notruf den Rettungsdienst Kirchschlag. Die Notärztin des Rettungshubschraubers Christophorus 2 führte die Reanimationstätigkeiten beim Verunfallten weiter durch, konnte aber nurmehr den Tod des 70-Jährigen feststellen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: