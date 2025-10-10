Medizinischer Notfall am Steuer: 70-Jähriger nach Unfall tot

Die Notärztin des Rettungshubschraubers Christophorus 2 führte die Reanimationstätigkeiten beim Verunfallten weiter durch, konnte aber nurmehr den Tod des 70-Jährigen feststellen.

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt fuhr am 9. Oktober 2025, um 18.20 Uhr mit einem PKW auf der Landesstraße 149 im Gemeindegebiet von Kirchschlag in Richtung Lembach. Aufgrund eines medizinischen Notfalls, kam der Lenker plötzlich mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mit dem rechten Räderpaar einen weißen Straßenbegrenzungspflock und fuhr mit der rechten Fahrzeugseite auf die dort beginnende Leitschiene auf, wo er nach ca. 15 Metern schräg auf dieser in einer Linksneigung zum Stillstand kam.

Notärztin konnte nur noch Tod feststellen

Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten dem Verunfallten sofort Erste Hilfe und verständigten über Notruf den Rettungsdienst Kirchschlag. Die Notärztin des Rettungshubschraubers Christophorus 2 führte die Reanimationstätigkeiten beim Verunfallten weiter durch, konnte aber nurmehr den Tod des 70-Jährigen feststellen.