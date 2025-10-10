Helfer bei Unfall von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 34-jähriger Mann wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B49 in Engelhartsstetten schwer verletzt, als er versuchte, bei einer Fahrzeugpanne zu helfen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am 10. Oktober 2025, kurz nach Mitternacht, auf der B49 im Gemeindegebiet von Engelhartsstetten (Bezirk Gänserndorf/Niederösterreich). Ein Pkw, der in Richtung Bratislava unterwegs war, musste wegen einer Reifenpanne auf der Fahrbahn halten. Die beiden Insassen, zwei 29-jährige ungarische Staatsbürger, wurden bei der Instandsetzung von den zwei Insassen eines nachkommenden Fahrzeuges – einem 34-jährigen und einem 31-jährigen deutschen Staatsbürger – unterstützt.

Helfer von Auto erfasst – schwer verletzt

Die vier Personen verwendeten weder eine Warnweste noch sicherten sie die Unfallstelle mit einem Pannendreieck ab. Dann passierte das Unglück. Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck/Leitha wollte an dem stehenden Pannenfahrzeug vorbeifahren. Dabei kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem 34-jährigen Helfer. Der Mann erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen schweren Grades. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.