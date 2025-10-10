Tier gerettet: Hirsch verirrte sich in Tiroler Swimmingpool

In Eben am Achensee hat sich ein Hirsch in den Swimmingpool eines Privathauses verirrt. Feuerwehr und Tierarzt konnten das rund 120 Kilogramm schwere Tier retten und in einen nahegelegenen Wald zurückbringen.

Ein Hirsch hat sich in der Nacht auf Freitag in den Swimmingpool eines Privathauses in Eben am Achensee in Tirol (Bezirk Schwaz) verirrt. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Polizei der APA. Eine Bewohnerin des Hauses hatte demnach in der Nacht Geräusche wahrgenommen und in der Früh den ausgewachsenen Hirsch in ihrem Pool entdeckt. Die Feuerwehr und ein Tierarzt rückten an. Der Hirsch wurde betäubt und dann aus dem Pool geborgen.

Hirsch aus Swimmingpool gerettet

Dieser war in rund 120 Zentimeter tiefem Wasser gestanden, hieß es. Nach der Bergung wurde das rund 120 Kilogramm schwere Tier in einen nahe gelegenen Wald gebracht und dort ausgesetzt. (APA/RED 10.10.2025)