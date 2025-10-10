Gefährliche Warnwesten? Test zeigt Mängel bei Kinderwesten

Der Winter rückt immer näher. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Damit wird auch der Schulweg für die Kinder gefährlicher. Deshalb wurden jetzt Warnwesten getestet – mit einem erschreckenden Ergebnis.

13 getestete Warnwesten für Kinder unterschritten die vorgeschriebenen Reflexionseigenschaften, die in der Norm EN17353 festgelegt sind. Das hat der Mobilitätsclub ÖAMTC bei einer Analyse von 25 Warnwesten gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen herausgefunden. „Mehr als die Hälfte der untersuchten Modelle gilt somit als ’nicht reflektierend‘ – eine erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, dass 2024 in Österreich allein über 200 Kinder bei Dämmerung oder Dunkelheit im Straßenverkehr verletzt wurden“, stellt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl klar.

Warum reflektierende Warnwesten lebenswichtig sind

Ein Vergleich zeigt, wie wichtig die richtige Kleidung für die Sicherheit der Kleinsten ist: Kinder mit dunkler Kleidung werden vom Scheinwerferlicht eines Autos erst aus etwa 25 Metern Entfernung erkannt. Bei heller Kleidung sieht das schon anders aus, dort sind es immerhin 40 Meter. „Eine Warnweste mit reflektierenden Streifen sorgt hingegen dafür, dass ein Kind schon aus bis zu 150 Metern gesehen wird“, so Kerbl. „Das ist entscheidend, denn ein Auto mit Tempo 50 braucht im Ernstfall über 28 Meter, um nach einer Vollbremsung zum Stehen zu kommen.“

©ÖAMTC/WagnerÖAMTC Wichtig für die Sicherheit: Warnwesten machen Kinder im Dunkeln besser sichtbar.

Warnwesten im Test: Online-Kauf oft teurer und unsicherer

Für den Test wurden 20 Warnwesten online gekauft und fünf weitere stammen aus dem Einzelhandel. Die ÖAMTC-Experten kommen dabei zu einem deutlichen Ergebnis: „Während alle im stationären Handel besorgten Modelle die Norm erfüllten, fielen zwei Drittel der online gekauften Exemplare durch. Der Online-Kauf ist zudem im Schnitt teurer, und es werden oft nur Mehrfach-Sets angeboten, die man in der Praxis selten braucht.“

Warnwesten: Darauf sollten Eltern beim Kauf achten

Der Vorteil beim Kauf im Handel ist, dass man direkt überprüfen kann, ob die Warnwesten alle Sicherheitsvorschriften erfüllen. In den Warnwesten sollte ein eingenähtes Label mit einem Hinweis auf die Erfüllung der Norm EN 17353 zu finden sein. Es ist zwar keine absolute Garantie für eine ausreichende Reflexion, aber erfahrungsgemäß ein starker Hinweis darauf. Eine gesetzlich vorgeschriebene Reflexionsfähigkeit gibt es allerdings nicht, da es bei Warnwesten für Kinder keine Mitführ- oder Tragepflicht gibt.