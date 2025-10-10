Stau auf der Brennerautobahn: So viel Zeit sollten Autofahrer einplanen

Auf der A13 wird derzeit die Luegbrücke saniert. Daher kommt es zu größeren Verkehrsbehinderungen. Besonders in Richtung Innsbruck ist mit Stau zu rechnen.

Auf der Brennerautobahn (A13) muss man mit bis zu zwei Stunden Stau rechnen.

Gerade wird auf der Brennerautobahn (A13) die Luegbrücke saniert. Deshalb kommt es aktuell zu großen Verkehrsbehinderungen. Besonders am Freitag stockt der Verkehr seit 11 Uhr in Richtung Innsbruck (Tirol). Zwischen 14 und 15 Uhr reichte der Rückstau bereits auf die A22 zurück bis nach Brixen/Bressanone (Südtirol).

Stau auf der Brennerautobahn: bis zu zwei Stunden Zeitverlust

Deshalb müssen Autofahrer mit einer Verzögerung von bis zu zwei Stunden rechnen. In Fahrtrichtung Süden, im Abschnitt zwischen Matrei am Brenner und dem Brennerpass, beträgt der Zeitverlust rund 45 Minuten. Seit 1. Jänner 2025 ist die Luegbrücke grundsätzlich je einspurig in beide Fahrtrichtungen befahrbar. An besonders verkehrsreichen Tagen wird temporär eine zweite Spur eingerichtet. Die Hauptarbeiten werden meistens nachts durchgeführt, um den Verkehr tagsüber möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Ausweichstrecken bei Stau auf der Brennerautobahn (A13) B182 Brennerstraße / Brennerbundesstraße Direkt als Alternativroute nutzbar Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen in bestimmten Abschnitten (insbesondere bei Innsbruck und Gries am Brenner)

Italienische Brennerstaatsstraße (SS 12) Als Ausweichstrecke Richtung Süden geeignet

ARBÖ-Tipp: Stau auf der Brennerautobahn vermeiden

Der ARBÖ empfiehlt grundsätzlich, Reisen über die Brennerautobahn möglichst zu verschieben oder großräumig auszuweichen. Aktuelle Verkehrsinformationen sollten über Verkehrsfunk und Navigationssysteme abgefragt werden.