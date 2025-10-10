„Spy Capital 2“: Schneider & Ott enthüllen den Wirecard-Skandal

Die Doku beleuchtet den Wirecard-Skandal und Jan Marsalek. Mit der Österreicherin Silvia Schneider und Ex-Geheimdienstler Egisto Ott zeigt der Film die Hintergründe von Finanzwelt und Spionage.

Auf Filmfans wartet ein besonderes Highlight: Die Dokumentation „Spy Capital 2“ behandelt den internationalen Skandal um das deutsche Unternehmen Wirecard und den untergetauchten österreichischen Ex-Manager Jan Marsalek. Die Produktion zeigt die Hintergründe eines der größten Finanz- und Spionagefälle Europas. Nach der Weltpremiere beim 78. Cannes Film Festival in Frankreich feierte das Dokudrama im Juli seine Wien-Premiere im Artis Kino. Jetzt ist der Film auf Amazon Prime verfügbar.

Was ist der Wirecard-Skandal? ChatGPT: Der Wirecard-Skandal war einer der größten Finanzskandale Deutschlands. Das Unternehmen Wirecard, einst DAX-Konzern, fälschte jahrelang Bilanzen – 1,9 Milliarden Euro existierten einfach nicht. Jan Marsalek gilt als einer der Hauptverdächtigen und ist untergetaucht. Seitdem wird er per internationalem Haftbefehl gesucht. Der Fall erschütterte das Vertrauen in Aufsicht und Politik und löste zahlreiche Straf- und Zivilverfahren aus.

Silvia Schneider spielt Rolle in „Spy Capital 2“

Eine der Hauptrollen übernimmt dabei die österreichische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Silvia Schneider. In der Rolle einer Investigativen Journalistin führt sie durch den gesamten Film, der an zahlreichen Drehorten wie London, Paris, Nizza, Berlin, München, Wien und Malta entstanden ist. Gemeinsam mit Dennis Dewall sorgt sie damit für schauspielerische Szenen, während Experten wie Gert Polli (ehemaliger Leiter des österreichischen Verfassungsschutzes), Boris Volodarsky (internationaler Spionage-Experte), Sergei Zhirnov (Ex-Offizier des KGB), Suzanne Grieger-Langer (deutsche Profilerin) und Hayley Dixon (Special Correspondent beim Daily Telegraph) das komplexe Zusammenspiel von Geheimdiensten, Politik und Finanzwelt einordnen.

Egisto Ott erstmals in Filmrolle

Ein besonderes Detail der Dokumentation: Egisto Ott, ehemaliger Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes (BVT), ist erstmals in einer Kinorolle zu sehen. Mit seinem markanten Statement „I am a Spy, I was a Spy and I will be a Spy until I die“ sorgt er im Film für Aufsehen. Die Doku ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar und bietet Untertitel in Deutsch, Englisch, Spanisch und Japanisch. Im Finale der Produktion gibt es einen besonders bemerkenswerten Moment: Ein direktes Lebenszeichen von Jan Marsalek, dem früheren Manager von Wirecard.