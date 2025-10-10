Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Pensionist, dahinter einige Geldbündel.
Österreichs Älteste bekommen im Oktober die doppelte Pension ausgezahlt.
Österreich
10/10/2025
Doppelte Pension

Millionen Pensionisten bekommen Ende Oktober über 1.000 Euro extra

Das wird ein angenehmer Geldsegen, der da Ende Oktober auf die Konten von fast drei Millionen Pensionisten hierzulande regnen wird. Die doppelte Pension steht nämlich an. Hier bei uns erfahrt ihr alles darüber.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(336 Wörter)

Der April und der Oktober sind für Österreichs Pensionisten stets zwei sehr spezielle Monate. Während Arbeiter, Angestellte und Co. ihre doppelten Löhne meist in den Sommer- und Wintermonaten bekommen, wird auf die Konten von Pensionisten eben im April und im Oktober doppelt so viel Geld überwiesen.

Warum kommt die Oktober-Pension schon früher?

Heißt: Mit der Oktober-Pension gibt es gleich doppelt so viel Geld, wie auch das Sozialministerium auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Ausgezahlt werde sie dann immer am 1. des Folgemonats – es sei denn, dieser Tag fällt auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag. Damit ergibt sich für Österreichs Älteste erstmals seit Juni die Situation, dass die Auszahlung sogar etwas früher kommt, ist der 1. November ja doch beides – Samstag und Feiertag.

Auszahlungstermine 2025: Wann die Pension in Österreich bei euch aufs Konto kommt

  • Oktober: am 31. Oktober
  • November: am 1. Dezember
  • Dezember: am 31. Dezember

Wie viel Pension bekommst du netto?

Unter 1.000 Euro
Zwischen 1.000 und 1.500 Euro
Zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Zwischen 2.000 und 2.500 Euro
Zwischen 2.500 und 3.000 Euro
Mehr als 3.000 Euro

Tabelle zeigt, wie viel Pension du im Oktober bekommst

Die doppelte Pension wird also bereits am 31. Oktober 2025 vom Staat „angewiesen“, die Überweisung also in die Wege geleitet, heißt es aus dem Ministerium weiter. In der folgenden Tabelle haben wir euch nun auch einige Beispiele mit dem online-Tool „rechner.at“ berechnet, was diese doppelte Pension für euch denn konkret bedeutet und wie viel Geld es dann aufs Konto geben wird.

Monatliche Brutto-PensionAuszahlung doppelte Pension netto Oktober 2025
1.400 Euro2.553,04 Euro
1.600 Euro2.917,76 Euro
1.800 Euro3.249,38 Euro
2.000 Euro3.557,34 Euro
2.200 Euro3.846,26 Euro
2.400 Euro4.135,18 Euro
2.600 Euro4.424,11 Euro
2.800 Euro4.718,42 Euro
3.000 Euro5.026,74 Euro
3.500 Euro5.767,17 Euro
4.000 Euro6.490,97 Euro
4.500 Euro7.214,77 Euro
5.000 Euro7.938,57 Euro

Sparmaßnahmen bei Pensionisten in Österreich

Die Pensionen waren vor allem wegen der Sparmaßnahmen der Regierung in den vergangenen Monaten generell häufiger Thema. So wurden etwa die Krankenversicherungs-Beiträge von 5,1 auf sechs Prozent erhöht – eine Maßnahme, die Pensionisten hierzulande teils hunderte Euro im Jahr kostet. Gleichzeitig hat man nun auch bei der Anpassung im kommenden Jahr gespart, knapp ein Drittel von Österreichs Ältesten bekommt dadurch die Inflation nicht komplett ausgeglichen. Alle Infos dazu findet ihr auch hier: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist.

Häufig gestellte Fragen

Wie das Sozialministerium gegenüber 5 Minuten bestätigt, wird die doppelte Pension immer mit den Auszahlungen für die Monate April und Oktober durchgeführt und kommt dementsprechend immer rund um den 1. Mai und den 1. November (bzw. jeweils am letzten Wochentag davor, da an Feiertagen nicht ausgezahlt wird).

Die Pension wird stets am 1. des nachfolgenden Monats gezahlt. Heißt am Beispiel September etwa: Die September-Pension ist in diesem Jahr am 1. Oktober 2025 überwiesen worden. Ist der 1. jedoch ein Feiertag oder fällt auf ein Wochenende, wird am letzten Wochentag davor, der kein Feiertag ist, ausgezahlt. Am Oktober-Beispiel bedeutet das etwa: Der 1. November ist ein Feiertag

Vor Personen, die 2.500 Euro brutto oder weniger an Pension bekommen, wird die volle Inflation von 2,7 Prozent abgegolten. Für alle darüber – immerhin rund 30 Prozent der Pensionisten in Österreich – gibt es einen Fixbetrag von 67,50 Euro obendrauf auf die Brutto-Pension.

Die Pensionen werden in Österreich immer mit 1. Jänner jedes Jahr erhöht. Heißt: Erstmals mehr Pension bekommt man immer Ende Jänner/Anfang Februar mit der ersten Auszahlung des neuen Jahres.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: