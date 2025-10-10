Millionen Pensionisten bekommen Ende Oktober über 1.000 Euro extra
Das wird ein angenehmer Geldsegen, der da Ende Oktober auf die Konten von fast drei Millionen Pensionisten hierzulande regnen wird. Die doppelte Pension steht nämlich an. Hier bei uns erfahrt ihr alles darüber.
Der April und der Oktober sind für Österreichs Pensionisten stets zwei sehr spezielle Monate. Während Arbeiter, Angestellte und Co. ihre doppelten Löhne meist in den Sommer- und Wintermonaten bekommen, wird auf die Konten von Pensionisten eben im April und im Oktober doppelt so viel Geld überwiesen.
Warum kommt die Oktober-Pension schon früher?
Heißt: Mit der Oktober-Pension gibt es gleich doppelt so viel Geld, wie auch das Sozialministerium auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Ausgezahlt werde sie dann immer am 1. des Folgemonats – es sei denn, dieser Tag fällt auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag. Damit ergibt sich für Österreichs Älteste erstmals seit Juni die Situation, dass die Auszahlung sogar etwas früher kommt, ist der 1. November ja doch beides – Samstag und Feiertag.
Auszahlungstermine 2025: Wann die Pension in Österreich bei euch aufs Konto kommt
- Oktober: am 31. Oktober
- November: am 1. Dezember
- Dezember: am 31. Dezember
Wie viel Pension bekommst du netto?
Tabelle zeigt, wie viel Pension du im Oktober bekommst
Die doppelte Pension wird also bereits am 31. Oktober 2025 vom Staat „angewiesen“, die Überweisung also in die Wege geleitet, heißt es aus dem Ministerium weiter. In der folgenden Tabelle haben wir euch nun auch einige Beispiele mit dem online-Tool „rechner.at“ berechnet, was diese doppelte Pension für euch denn konkret bedeutet und wie viel Geld es dann aufs Konto geben wird.
|Monatliche Brutto-Pension
|Auszahlung doppelte Pension netto Oktober 2025
|1.400 Euro
|2.553,04 Euro
|1.600 Euro
|2.917,76 Euro
|1.800 Euro
|3.249,38 Euro
|2.000 Euro
|3.557,34 Euro
|2.200 Euro
|3.846,26 Euro
|2.400 Euro
|4.135,18 Euro
|2.600 Euro
|4.424,11 Euro
|2.800 Euro
|4.718,42 Euro
|3.000 Euro
|5.026,74 Euro
|3.500 Euro
|5.767,17 Euro
|4.000 Euro
|6.490,97 Euro
|4.500 Euro
|7.214,77 Euro
|5.000 Euro
|7.938,57 Euro
Sparmaßnahmen bei Pensionisten in Österreich
Die Pensionen waren vor allem wegen der Sparmaßnahmen der Regierung in den vergangenen Monaten generell häufiger Thema. So wurden etwa die Krankenversicherungs-Beiträge von 5,1 auf sechs Prozent erhöht – eine Maßnahme, die Pensionisten hierzulande teils hunderte Euro im Jahr kostet. Gleichzeitig hat man nun auch bei der Anpassung im kommenden Jahr gespart, knapp ein Drittel von Österreichs Ältesten bekommt dadurch die Inflation nicht komplett ausgeglichen. Alle Infos dazu findet ihr auch hier: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist.
Häufig gestellte Fragen
Wie das Sozialministerium gegenüber 5 Minuten bestätigt, wird die doppelte Pension immer mit den Auszahlungen für die Monate April und Oktober durchgeführt und kommt dementsprechend immer rund um den 1. Mai und den 1. November (bzw. jeweils am letzten Wochentag davor, da an Feiertagen nicht ausgezahlt wird).
Die Pension wird stets am 1. des nachfolgenden Monats gezahlt. Heißt am Beispiel September etwa: Die September-Pension ist in diesem Jahr am 1. Oktober 2025 überwiesen worden. Ist der 1. jedoch ein Feiertag oder fällt auf ein Wochenende, wird am letzten Wochentag davor, der kein Feiertag ist, ausgezahlt. Am Oktober-Beispiel bedeutet das etwa: Der 1. November ist ein Feiertag
Vor Personen, die 2.500 Euro brutto oder weniger an Pension bekommen, wird die volle Inflation von 2,7 Prozent abgegolten. Für alle darüber – immerhin rund 30 Prozent der Pensionisten in Österreich – gibt es einen Fixbetrag von 67,50 Euro obendrauf auf die Brutto-Pension.
Die Pensionen werden in Österreich immer mit 1. Jänner jedes Jahr erhöht. Heißt: Erstmals mehr Pension bekommt man immer Ende Jänner/Anfang Februar mit der ersten Auszahlung des neuen Jahres.