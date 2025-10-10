Millionen Pensionisten bekommen Ende Oktober über 1.000 Euro extra

Das wird ein angenehmer Geldsegen, der da Ende Oktober auf die Konten von fast drei Millionen Pensionisten hierzulande regnen wird. Die doppelte Pension steht nämlich an. Hier bei uns erfahrt ihr alles darüber.

Der April und der Oktober sind für Österreichs Pensionisten stets zwei sehr spezielle Monate. Während Arbeiter, Angestellte und Co. ihre doppelten Löhne meist in den Sommer- und Wintermonaten bekommen, wird auf die Konten von Pensionisten eben im April und im Oktober doppelt so viel Geld überwiesen.

Warum kommt die Oktober-Pension schon früher?

Heißt: Mit der Oktober-Pension gibt es gleich doppelt so viel Geld, wie auch das Sozialministerium auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Ausgezahlt werde sie dann immer am 1. des Folgemonats – es sei denn, dieser Tag fällt auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag. Damit ergibt sich für Österreichs Älteste erstmals seit Juni die Situation, dass die Auszahlung sogar etwas früher kommt, ist der 1. November ja doch beides – Samstag und Feiertag.

Auszahlungstermine 2025: Wann die Pension in Österreich bei euch aufs Konto kommt Oktober : am 31. Oktober

: am 31. Oktober November : am 1. Dezember

: am 1. Dezember Dezember: am 31. Dezember

Tabelle zeigt, wie viel Pension du im Oktober bekommst

Die doppelte Pension wird also bereits am 31. Oktober 2025 vom Staat „angewiesen“, die Überweisung also in die Wege geleitet, heißt es aus dem Ministerium weiter. In der folgenden Tabelle haben wir euch nun auch einige Beispiele mit dem online-Tool „rechner.at“ berechnet, was diese doppelte Pension für euch denn konkret bedeutet und wie viel Geld es dann aufs Konto geben wird.

Monatliche Brutto-Pension Auszahlung doppelte Pension netto Oktober 2025 1.400 Euro 2.553,04 Euro 1.600 Euro 2.917,76 Euro 1.800 Euro 3.249,38 Euro 2.000 Euro 3.557,34 Euro 2.200 Euro 3.846,26 Euro 2.400 Euro 4.135,18 Euro 2.600 Euro 4.424,11 Euro 2.800 Euro 4.718,42 Euro 3.000 Euro 5.026,74 Euro 3.500 Euro 5.767,17 Euro 4.000 Euro 6.490,97 Euro 4.500 Euro 7.214,77 Euro 5.000 Euro 7.938,57 Euro

Sparmaßnahmen bei Pensionisten in Österreich

Die Pensionen waren vor allem wegen der Sparmaßnahmen der Regierung in den vergangenen Monaten generell häufiger Thema. So wurden etwa die Krankenversicherungs-Beiträge von 5,1 auf sechs Prozent erhöht – eine Maßnahme, die Pensionisten hierzulande teils hunderte Euro im Jahr kostet. Gleichzeitig hat man nun auch bei der Anpassung im kommenden Jahr gespart, knapp ein Drittel von Österreichs Ältesten bekommt dadurch die Inflation nicht komplett ausgeglichen. Alle Infos dazu findet ihr auch hier: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist.