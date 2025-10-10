Gefälschte SMS: So versuchen Betrüger an deine Daten zu kommen
Plötzlich kommt eine SMS mit dem Hinweis: „Es gibt neue Informationen“. Sofort packt dich die Neugier und du klickst darauf. Doch das kann ein teurer Fehler sein.
Immer wieder kommt es zu Betrugsversuchen, die auch oft erfolgreich sind. Betrüger nutzen dabei verschiedene Wege, um das Geld ihrer Opfer aus der Tasche zu ziehen – von falschen Testseiten über Fake-Anrufe bis hin zu gefälschten E-Mails. Jetzt sind erneut die Pensionisten in Österreich ins Visier der Betrüger geraten: Aktuell warnt die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) vor einer betrügerischen SMS in ihrem Namen. „Geben Sie niemals sensible Daten bekannt und melden Sie verdächtige Nachrichten umgehend“, heißt es in einer Aussendung.
Gefälschte SMS zur Pension: Vorsicht vor Phishing
In der gefälschten SMS werden Betroffene darüber informiert, dass es neue Mitteilungen mit wichtigen Informationen zur Pension gibt. In der Nachricht befindet sich außerdem ein Link, der auf eine gefälschte Website weiterleitet. Anschließend werden persönliche Daten und Kontoinformationen abgefragt.
Phishing-Angriffe: So erkennst du gefälschte SMS
Um nicht in die Falle zu tappen, solltest du aufpassen. Achte genau auf die Webadresse in SMS oder Nachrichten. Ein häufig genanntes Beispiel ist pv-at.live/verif – dabei handelt es sich um eine gefälschte Seite. Die echte Adresse lautet https://www.pv.at. Ein weiteres Warnzeichen sind Rechtschreibfehler, etwa „Österreichische pensionlversicherung“ als Absender. Die Pensionsversicherung möchte betonen, dass sie niemals per SMS zur Eingabe persönlicher Daten auffordert. Deshalb ruft sie dazu auf, auf keinen Fall verdächtige Links in SMS zu klicken oder persönliche Daten einzugeben.
Richtig Verhalten bei Betrugsverdacht
- Sei misstrauisch: Achte auf unbekannte Anrufer oder unterdrückte Nummern.
- Gib keine sensiblen Daten weiter: Teile niemals persönliche Daten, Bankverbindungen oder Passwörter.
- Melde verdächtige Nachrichten: Informiere die Pensionsversicherung direkt.
- Informiere Polizei und offizielle Plattformen: Zum Beispiel www.rtr.at für Betrugswarnungen.
- Warne Familie und Freunde: Mach sie auf diese Betrugsmasche aufmerksam.
- Bei Zweifeln direkt Kontakt aufnehmen: Solltest du unsicher sein, ob eine Nachricht echt ist, kontaktiere die Pensionsversicherungsanstalt direkt über offizielle Kanäle, bevor du antwortest. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du hier: https://www.pv.at/web/service-und-kontakt/kontakt
Häufig gestellte Fragen
Phishing ist eine Betrugsmasche, bei der Kriminelle versuchen, an persönliche Daten, Passwörter oder Bankinformationen zu gelangen. Meist passiert das über gefälschte Nachrichten oder Websites, die vertrauenswürdig wirken. Ziel ist, Geld oder sensible Daten der Opfer zu stehlen.
- Vorsicht bei unbekannten Absendern oder unterdrückten Nummern
- Prüfe die Webadresse genau
- Rechtschreibfehler sind ein Warnsignal
- Nicht auf Links klicken und keine Daten eingeben
- Verdächtige Nachrichten direkt melden
- Gegebenenfalls Polizei oder offizielle Plattformen wie www.rtr.at informieren
- Familie und Freunde warnen