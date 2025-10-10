Sonne im Süden, Wolken im Norden: Geteiltes Wetter in Österreich am Samstag

Der Samstag (11. Oktober 2025) bringt in Österreich regional sehr unterschiedliches Wetter. „Im Norden und Osten sowie im Bergland Ober- und Niederösterreichs überwiegen lange Zeit tiefe Wolken mit nur wenigen Auflockerungen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Nach Westen und Süden zu lösen sich Restwolken und Nebelfelder rasch auf, dort scheint überwiegend die Sonne. Am Nachmittag zeigt sich auch im Norden und Osten zeitweise die Sonne. Der Wind bleibt meist schwach bis mäßig, nur im Nordosten frischt er aus West bis Nordwest etwas auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 3 und 12 Grad, am Nachmittag werden 13 bis 20 Grad erreicht.