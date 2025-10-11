Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Straßenschild der Polizei.
Eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in Osttirol geriet ins Visier von Vandalen.
Bezirk Lienz / Osttirol
11/10/2025
Ermittlungen laufen

Zeugen gesucht: Photovoltaikanlage in Osttirol mutwillig zerstört

Nach einem Vandalismus-Akt bei einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Virgen sind die Beamten der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol auf der Suche nach zweckdienlichen Hinweisen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Mehrere Module der Photovoltaik-Freiflächenanlage wurden zwischen dem 8. und 10. Oktober von bislang unbekannten Tätern beschädigt. „Offenbar wurde ein Betonschirmständer aus einer erhöhter Position auf die Anlage geworfen“, schildern die Ermittler. Zudem wurden mehrere Module mit Steinen beworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Zeugen nach Vandalismus-Akt in Osttirol gesucht

Die Polizei ist nun auf der Suche nach zweckdienlichen Hinweisen. „Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Telefonnummer 059133 7234 in Verbindung zu setzten“, so die Beamten abschließend.

