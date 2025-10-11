Vorsicht Fake-SMS! Kriminelle geben sich als Pensionsversicherung aus

Neue Betrugsmasche im Umlauf: Kriminelle versenden gefälschte SMS im Namen der Pensionsversicherung. Über scheinbar offizielle Links versuchen sie, an sensible Daten zu gelangen. Die PV ruft zur Vorsicht auf.

Die Pensionsversicherung (PV) warnt eindringlich vor betrügerischen SMS, die derzeit in Umlauf sind. In den Nachrichten wird behauptet, es gebe eine neue Mitteilung mit wichtigen Informationen zur Pension. Wer dem Hinweis folgt und auf den in der SMS enthaltenen Link klickt, landet jedoch auf einer gefälschten Website. Dort versuchen Betrügerinnen und Betrüger, persönliche Daten und Kontoinformationen zu stehlen.

Täuschend echt, aber leicht zu entlarven

Die Pensionsversicherung betont, dass diese SMS nicht von ihr stammen. Besonders verräterisch ist dabei die falsche Internetadresse – etwa pv-at.live/verif. Die offizielle Website der Pensionsversicherung lautet hingegen eindeutig:

https://www.pv.at

Auch Rechtschreibfehler im Absender – zum Beispiel „Österreichische pensionlversicherung“ – sind ein deutliches Warnsignal. „Wir fordern niemals per SMS zur Eingabe persönlicher Daten auf“, stellt die PV klar und ruft die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf.

So erkennst du betrügerische Nachrichten

Die PV rät, bei unbekannten SMS-Absendern grundsätzlich misstrauisch zu bleiben.

Wer eine verdächtige Nachricht erhält, sollte keine Links anklicken und keine sensiblen Daten weitergeben – weder Bankverbindungen noch Passwörter oder Sozialversicherungsnummern.

Im Verdachtsfall gilt Verdächtige SMS nicht beantworten und nicht öffnen .

Den Vorfall an die Pensionsversicherung melden.

Zusätzlich eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

Familie und Freunde – insbesondere ältere Angehörige – über die Betrugsmasche informieren.



Echtheit immer prüfen

Zweifel an der Echtheit einer Nachricht lassen sich leicht klären: Wer unsicher ist, sollte sich direkt an die Pensionsversicherung wenden – ausschließlich über offizielle Kanäle. Alle Kontaktmöglichkeiten finden sich unter: https://www.pv.at/web/service-und-kontakt/kontakt Die Pensionsversicherung appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben: „Geben Sie niemals persönliche Daten preis. Nur gemeinsam können wir verhindern, dass Betrügerinnen und Betrüger mit solchen Methoden Erfolg haben.“