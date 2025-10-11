Ultimatum am Königsberg: Entscheidung über Skigebiet fällt nächste Woche

Das Skigebiet Königsberg in Hollenstein an der Ybbs steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Eigentümer will die Liftanlagen verkaufen und hat dem Betreiber ein Ultimatum gesetzt. Bis 15. Oktober muss ein Angebot vorliegen

Insgesamt umfasst das Skigebiet sechs Liftanlagen, dazu kommen Schneekanonen und Pistengeräte. Eigentümer ist der Wirtschaftspark Ybbstal, der die Anlagen vor mehreren Jahren übernommen hatte – als Übergangslösung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.„Das war damals eine Unterstützung, kein Dauerzustand“, erklärt Geschäftsführer Werner Krammer (ÖVP), der zugleich Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs ist. Ziel sei es schon länger gewesen, die Anlagen an den Liftbetreiber zurückzuverkaufen. Nun aber drängt die Zeit: Wenn bis kommenden Mittwoch kein Angebot auf dem Tisch liegt, sollen andere Käufer gesucht werden. Laut Krammer wäre in diesem Fall auch ein Abbau der Lifte nicht ausgeschlossen – ähnlich wie bei der Forsteralm in Oberösterreich, wo vor zwei Jahren Teile der Anlagen abtransportiert wurden.

Kampf um die Zukunft des Skigebiets

Liftbetreiber Herbert Zebenholzer will das nicht so weit kommen lassen. Er kämpft gemeinsam mit seinem Team für den Erhalt des Skigebiets. „Das Königsberggebiet ist nicht nur ein Naherholungsort, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region“, betont er. Neben dem Winterbetrieb setzt Zebenholzer zunehmend auf den Sommerbetrieb für Mountainbiker. Dieses zweite Standbein habe sich gut entwickelt und werde von Besucherinnen und Besuchern „sehr gut angenommen“. Der Betreiber hofft, dass das Engagement ausreicht, um auch in Zukunft die Pisten am Königsberg offen zu halten.

Parallelen und Lichtblicke in der Region

Während in Hollenstein noch um die Zukunft gerungen wird, scheint sie andernorts bereits gesichert: Auf der Mariazeller Bürgeralpe – nur wenige Kilometer entfernt auf steirischer Seite – wird die Weiterführung des Betriebs vorbereitet. Geschäftsführer Johann Kleinhofer bestätigt, dass Investoren bereitstehen, um das Skigebiet mit einem ganzjährigen Tourismuskonzept weiterzuführen. Details dazu sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden.

Entscheidung mit Signalwirkung

Am Mittwoch entscheidet sich, ob das Skigebiet Königsberg auch in der kommenden Saison geöffnet bleibt – oder ob die Lifte womöglich für immer stillstehen. Für viele in der Region ist es mehr als eine betriebswirtschaftliche Frage.

Es geht um Arbeitsplätze, Freizeitmöglichkeiten und ein Stück regionaler Identität.