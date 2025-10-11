Brand im Burgenland: Hund warnt Besitzer rechtzeitig vor Flammen

Ein aufmerksamer Hund hat in Tauka (Bezirk Jennersdorf) offenbar eine größere Katastrophe verhindert. Der Vierbeiner schlug Alarm, als im Schlafzimmer seines Besitzers ein Brand ausbrach – und rettete damit wohl das Haus.

Der Hausbesitzer war am Freitagvormittag gerade draußen beim Holzschneiden, als sein Hund plötzlich laut zu bellen begann. Als der Mann nachsah, bemerkte er Rauch aus dem Schlafzimmer dringen. Sofort alarmierte er die Einsatzkräfte und griff selbst zum Feuerlöscher.

Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt

Noch bevor die Feuerwehren aus Tauka, Minihof Liebau und Windisch Minihof eintrafen, gelang es dem Mann, die Flammen teilweise einzudämmen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand schließlich vollständig und verhinderten ein Übergreifen auf andere Räume.

Hoher Schaden, keine Verletzten

Das Schlafzimmer brannte weitgehend aus, der Schaden ist laut ersten Schätzungen erheblich. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.