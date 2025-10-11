Faber-Castell schließt Werk in Oberösterreich: Produktion bald in Peru

Der Schreibwarenhersteller Faber-Castell wird sein Werk in Engelhartszell im Sommer 2026 schließen. Betroffen sind 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Das Werk in Engelhartszell ist auf die Fertigung von Textlinern spezialisiert. Die Nachfrage nach diesen Stiften sei jedoch stark rückläufig, so Faber-Castell. Die Produktionsanlagen sollen an den Standort Lima in Peru übersiedelt werden. Den betroffenen Beschäftigten werden Qualifizierungsmaßnahmen und sozialverträgliche Regelungen angeboten, um faire Perspektiven zu sichern.

Rückläufige Nachfrage und schwieriges Umfeld

Trotz leichter Umsatzzuwächse von 0,3 Prozent im Geschäftsjahr 2024/25 sank der Gruppenumsatz aufgrund negativer Wechselkurse um 2,7 Prozent auf 602 Mio. Euro. Die Profitabilität liegt unter dem Vorjahresniveau, im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die US-Zollpolitik sowie die globale Konsumzurückhaltung belasten die Gruppenumsätze zusätzlich.