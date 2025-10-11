„Ja! Natürlich“ Gründer: Bio-Pionier Werner Lampert ist tot

Er war einer der Wegbereiter der heimischen Bio-Bewegung: Werner Lampert, Gründer von „Ja! Natürlich“ und „Zurück zum Ursprung“, ist im Alter von 79 Jahren überraschend verstorben.

Lampert wuchs am Bauernhof seiner Großmutter auf – dort begann seine tiefe Verbundenheit mit Natur, Tier und Boden. Schon in den 1980er-Jahren brachte er in Wien erste Bio-Produkte auf den Markt, als Nachhaltigkeit noch ein Nischenthema war. Mit der Gründung von „Ja! Natürlich“ im Jahr 1994 gelang ihm der Durchbruch. Die Marke wurde rasch zum Synonym für biologische Landwirtschaft und verantwortungsvollen Konsum.

Visionär mit Wirkung

Doch Lampert blieb nicht bei einer Marke: Mit „Zurück zum Ursprung“ setzte er ab 2006 neue Maßstäbe für regionale Produktion, Tierwohl und Transparenz. Seine Philosophie war klar – echte Qualität beginnt mit Respekt. Respekt vor der Natur, den Tieren und den Menschen, die Lebensmittel erzeugen. Sein Engagement inspirierte Landwirte, Konsumenten und Unternehmen gleichermaßen. Bis zuletzt war Lampert in zahlreichen Bio-Projekten beratend tätig und lebte in Salzburg.

„Ein großes Herz für Mensch und Natur“

Seine Lebensgefährtin Ursula Ramsauer bestätigte gegenüber der „Kronen Zeitung“, dass Lampert am 9. Oktober völlig unerwartet verstorben sei. „Wir sind alle fassungslos und traurig. Werner hat sich schon so auf seinen 80er gefreut“, sagte sie.