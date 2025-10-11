Babler fordert ebenso „Solidarbeitrag“ von Medizin-Absolventen

Andreas Babler fordert einen Solidarbeitrag von Medizinabsolventen: Wer ein kostenfreies Studium absolviert, soll laut ihm eine Zeit lang im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten.

SPÖ-Bundesparteivorsitzender und Vizekanzle Andreas Babler hat sich am Samstag beim Landesparteitag der SPÖ Vorarlberg in Feldkirch für einen Solidarbeitrag von Medizinabsolventen ausgesprochen. Wer ein kostenloses Medizinstudium absolviere, solle demnach eine Zeit lang im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten. Nicht als Strafe, sondern „als Beitrag. Als Teil eines fairen Gesellschaftsvertrags.“, so Babler in einer Aussendung.

„Verantwortung und Zusammenhalt“

Laut dem SPÖ-Vorsitzenden gehe es um Verantwortung und Zusammenhalt: Der Staat investiere in die Ausbildung junger Menschen, daher solle daraus auch ein Nutzen für die Allgemeinheit entstehen. Babler kündigte an, das Thema auf Regierungsebene zu bringen und rechtliche Möglichkeiten prüfen zu lassen. Er betonte außerdem, dass sogenannte gewidmete Studienplätze eine Jobgarantie bieten und gleichzeitig die Versorgung im öffentlichen Gesundheitssystem sichern könnten. Ziel sei nicht Zwang, sondern Fairness gegenüber jenen, die das System mit ihren Beiträgen finanzieren. Auch SPÖ-Abgeordnete Eva-Maria Holzleitner hatte zuletzt eine Dienstpflicht für Medizin-Absolventen gefordert.