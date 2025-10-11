Trotz Inflation weniger Privatkonkurse in Österreich

Trotz Inflation und steigender Arbeitslosigkeit sind die Privatinsolvenzen leicht rückläufig. Laut AKV gingen sie um 0,21 Prozent zurück, doch die durchschnittliche Verschuldung stieg auf über 141.000 Euro pro Person.

Entgegen den Erwartungen zeigt sich laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) im Bereich der Privatinsolvenzen eine leicht rückläufige Entwicklung. Trotz hoher Inflationsraten und gestiegener Arbeitslosigkeit ist die Zahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfahren in den ersten drei Quartalen 2025 gegenüber dem Vorjahr um 0,21 Prozent auf 6.676 Fälle gesunken.

Wie sieht es in den Bundesländern aus?

In vier Bundesländern, Kärnten (plus 3,38 Prozent), Wien (plus 2,96 Prozent), Oberösterreich (plus 1,77 %) und Vorarlberg (plus 0,30 Prozent), nahm die Zahl der Privatkonkurse zu, während in den übrigen fünf Ländern Rückgänge verzeichnet wurden. Besonders deutlich fiel der Rückgang in der Steiermark mit minus 9,33 Prozent aus. Im Wochendurchschnitt wurden österreichweit 171 Insolvenzverfahren über Privatpersonen eröffnet.

©AKV Die Grafik zeigt die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer.

Gesamtverbindlichkeiten steigen auf 943 Millionen Euro

Während die Zahl der Privatkonkurse leicht sank, stiegen die Gesamtverbindlichkeiten auf 943,16 Millionen Euro, was einer durchschnittlichen Verschuldung von 141.200 Euro entspricht (2024: 120.100 Euro). Auffällig ist die große Diskrepanz zwischen Männern und Frauen: Männer wiesen im Schnitt 175.100 Euro, Frauen hingegen 87.000 Euro Schulden auf. Die meisten eröffneten Insolvenzfälle betrafen die Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen (3.357 Fälle), die zugleich die höchste Durchschnittsverschuldung aufwiesen. Hier sind auch prominente Insolvenzfälle wie jene von Karl-Heinz Grasser (ca. 33,9 Millionen Euro) und Harald Lemmerer (ca. 20,7 Millionen Euro) enthalten, heißt es in der Aussendung vom AKV. Im Zeitraum Jänner bis September 2025 wurden laut AKV 6.009 Privatkonkurse aufgehoben. Rund 69 Prozent davon endeten mit einem angenommenen Zahlungsplan, während in knapp 29 Prozent der Fälle ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet wurde.

©AKV Die Grafik zeigt die Daten im Detail.

9.000 eröffnete Privatinsolvenzen werden erwartet

Laut AKV bildet die Zahl der eröffneten Privatinsolvenzen nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Verschuldung ab, da Verfahren meist erst Jahre nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit angestrebt werden. Trotz der wirtschaftlich angespannten Lage rechnet der AKV für das Gesamtjahr 2025 mit rund 9.000 eröffneten Privatinsolvenzen, was weiterhin deutlich unter den Rekordwerten der Jahre 2018 (10.058) und 2019 (9.497) liegt. Auch bei den Firmeninsolvenzen berichtete der AKV zuletzt über ein mögliches drittes Rekordpleitenjahr in Folge.