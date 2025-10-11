Tochter im Krankenhaus? Betrüger ergaunern Gold im Wert von 245.000 Euro

Ein falscher Arzt, eine Lüge und Gold im Wert von fast einer Viertelmillion Euro weg: In Salzburg wurde eine 75-jährige Wienerin Opfer eines Betrugs.

Mit der Schocklüge von einer kranken Tochter lockten Betrüger eine 75-jährige Wienerin in Salzburg in die Falle.

Eine 75-jährige Wienerin ist am Freitagnachmittag Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Laut Polizei wurde die Frau telefonisch von einem angeblichen Arzt kontaktiert, der ihr vorgaukelte, ihre Tochter liege im Krankenhaus und brauche dringend Medikamente im Wert von 200.000 Euro.

Goldmünzen übergeben

Die Seniorin, die sich zu diesem Zeitpunkt in Oberösterreich aufhielt, glaubte dem Anrufer und fuhr nach Salzburg-Mülln, wo sie an einem vereinbarten Treffpunkt Goldmünzen im Gesamtwert von rund 245.000 Euro übergab. Erst später bemerkte sie den Betrug und verständigte die Polizei.