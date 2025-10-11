Skip to content
/ ©BMI / Gerd Pachauer
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind zwei Polizisten mit einem Geschwindigkeitsmesser in der Hand der weiblichen Polizistin, beide haben Warnwesten an, der Mann steht mit den Händen in den Hüften da.
Ein Deutscher raste mit fast 200 km/h durch Mittersill.
Salzburg
11/10/2025
Polizei

Raser wird erwischt und muss Bike abgeben

Mit fast doppelter Geschwindigkeit durch die 100er Zone: Deutscher musste sein Bike hergeben.

von Nadia Alina Gressl
Raserei auf der Felbertauernstraße: Am Freitagnachmittag führte die Polizei im Bereich Mittersill Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt wurden drei Lenker angezeigt und elf Organmandate eingehoben, wie die Polizei berichtet.

Führerschein und Bike futsch

Ein Fall stach besonders hervor: Ein 65-jähriger Deutscher wurde mit seinem Motorrad im Gemeindegebiet von Mittersill mit 197 km/h gemessen. Erlaubt waren dort 100 km/h. Die Konsequenzen folgten sofort: Führerschein abgenommen, Motorrad beschlagnahmt.

