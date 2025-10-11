Raser wird erwischt und muss Bike abgeben

Mit fast doppelter Geschwindigkeit durch die 100er Zone: Deutscher musste sein Bike hergeben.

Ein Deutscher raste mit fast 200 km/h durch Mittersill.

Ein Deutscher raste mit fast 200 km/h durch Mittersill.

Raserei auf der Felbertauernstraße: Am Freitagnachmittag führte die Polizei im Bereich Mittersill Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt wurden drei Lenker angezeigt und elf Organmandate eingehoben, wie die Polizei berichtet.

Führerschein und Bike futsch

Ein Fall stach besonders hervor: Ein 65-jähriger Deutscher wurde mit seinem Motorrad im Gemeindegebiet von Mittersill mit 197 km/h gemessen. Erlaubt waren dort 100 km/h. Die Konsequenzen folgten sofort: Führerschein abgenommen, Motorrad beschlagnahmt.